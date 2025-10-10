Aseguran que Gilberto Mora es prioridad para el Barcelona

El futuro de Gilberto Mora sigue generando todo tipo de versiones, desde las que aseguran que su representante tasó el precio de la ficha del jovencito de los Xolos de Tijuana en cerca de 30 millones de dólares hasta las que asegura que el seleccionado Sub 20 de México será fichado por el Barcelona FC.

De acuerdo a información generada por el diario Sport aseguró que el estilo del líder de la selección mexicana, que participa en el Mundial Sub 20, ha llamado mucho la atención de los directivos y técnicos del cuadro catalán y que no sería extraño que pudieran sumarlo a sus filas.

En dicha versión, el rotativo catalán aseguró que Mora se ha convertido en una prioridad para el Barca, ya que su estilo de juego y potencial, con apenas 17 años, consideran que es una veta de oro que vale la pena explotar para el futuro a corto plazo.

En más datos de este supuesto interés, los visores del cuadro español, que es dirigido por el alemán Hansi Flick, no tendrían inconveniente en llegar a un acuerdo con los Xolos para poder potenciar la gran capacidad futbolística que tiene en sus botines el jugador mexicano.

Frente a todo esto, la gente alrededor de Mora solo espera que el jovencito cumpla la mayoría de edad para poder escuchar las ofertas que existen por el adolescente mexicano y entre los que se escuchan sobresale el Arsenal, Manchester City, Real Madrid y ahora el Barcelona.

Empero, versiones allegadas a la representante del jugador, Rafaela Pimenta, aseguran que el jovencito mexicano está tasado en cerca de 30 millones de dólares, después de que declaró que 15 millones de billetes verdes no cubrían ni una de las piernas del citado jugador, por lo cual se espera que a la hora de que haya una oferta concreta se pueda saber el precio real de la negociación.

Dentro de las condiciones que llaman la atención de Gilberto Mora es su capacidad para asociarse y generar juego, pero sobre todo su estilo que denota madurez y una facilidad para echarse la responsabilidad de su equipo al hombro.

Los detalles cercanos al supuesto interés del Barcelona, lo que podría ayudar a concretar la negociación, sobresale la excelente relación de Pimenta con el cuadro catalán y también el aporte de Rafael Márquez para poder ayudar a convencer a la directiva catalana de invertir en Gilberto Mora.

Mora hasta el momento se destaca como líder de la selección de México en el Mundial Sub 20, que sin duda representa un paso importante por el simple hecho de que equipos importantes de Europa estén interesados en sus servicios.

Aunque versiones extraoficiales aseguran que personas allegadas a la familia de Gilberto Mora preferiría el camino por Países Bajos o Bélgica para ir creciendo y tomándole la mano al ritmo europeo como lo están haciendo actualmente Mateo Chávez en el AZ Alkmaar y Rodrigo Huescas en el Copenhague.

