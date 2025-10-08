Hugo Sánchez comparó a Gilberto Mora con Emilio Butragueño

Hugo Sánchez, leyenda del fútbol mexicano, elogió a la joven estrella Gilberto Mora de la selección Sub-20 y lo comparó con Emilio Butragueño.

“Me hace recordar a mi excompañero, Emilio Butragueño. Gilberto está demostrando que tiene un desparpajo tremendo la calidad, la técnica y ya está visualizando qué es lo que tiene que hacer, porque le está dando de cara a su compañero y lo hace tan fácil que eso es talentoso. Entonces, me reitero en cuanto al tema de lo que estaba viendo el partido y me hacía recordar a Emilio Butragueño”, dijo Hugo en un programa de la cadena ESPN.

Mora tiene tres goles y dos asistencias en el torneo siendo uno de los mejores jugadores de todo el Mundial Sub-20.

“Tiene ese talento, esa pausa, esa visión de ver la jugada, adivinar o intuir cómo va a ser, dar el pase preciso, dar la pared esta cortita para dar toda la ventaja del mundo y yo creo que si le ponen videos de Emilio Butragueño a Gilberto, le va a encantar”, agregó.

Hugo Sánchez siente que Mora va por buen camino y espera que Javier Aguirre lo convoque a la selección mayor de México para el Mundial de 2026.

“Me agrada porque va por buen camino Gilberto y, y ojalá que, pues los grandes equipos en Europa se estén fijando en él”, comentó.

“No dudo que esté en el Mundial. Espero que Javier y Rafa (Márquez) lo tengan en consideración porque es una joya del jugador mexicano”, indicó el ex-delantero de México.

Selección de México se medirá a Argentina

Argentina derrotó 4-0 a Nigeria y se medirá a México en los cuartos de final de la Copa del Mundo Sub-20.

La Albiceleste se enfrentará el próximo sábado 11 de octubre en Santiago a México, que en la víspera también logró el boleto con una goleada frente a Chile por 1-4.

Argentina llega con pleno de victorias tras enfrentarse a Cuba, Australia, Italia y Nigeria. Por su parte, México tiene dos empates y dos victorias.

