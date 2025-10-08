“Papelón”: Prensa chilena critica a la selección Sub-20 tras la dolorosa derrota contra México

La selección de Chile cayó 1-4 ante su similar de México en Valparaíso en los octavos de final del Mundial Sub-20 y quedó fuera del torneo, sumando el segundo fracaso al hilo para la federación, después de perder también la clasificación a la Copa del Mundo 2026 con el combinado absoluto.

Como era de esperarse, la noticia y la estrepitosa forma en que cayó la selección andina causó estragos y esto se reflejó en los titulares de algunos de los periódicos locales más importantes.

“Papelón en Valparaíso” calificó La Tercera, que complementó su titular con un “la lógica se impuso a una inocente ilusión”, haciendo énfasis en el mal momento por el que pasa el fútbol chileno.

Por su parte, El Mercurio describió el resultado y el partido como algo doloroso, sin restarle mérito a México por el gran juego que hizo: “Chile se despidió sin gloria y con mucha pena. Fue Duro. Doloroso por largos pasajes. La despedida de Chile del Mundial Sub-20 fue cruel por momentos, porque la superioridad de México fue grande, incómoda, inmensa y de minutos eternos”.

En Emol Deportes fueron más directos: “La Roja fue humillada” y criticaron no solo el resultado contra México, sino el desempeño del equipo durante todo el torneo.

El sitio RedGol calificó de “penosas” las imágenes del partido, agregando que “las metodologías del equipo no convencieron”.

Las duras críticas de Arturo Vidal

A estas críticas se les sumo la del ícono del fútbol chileno Arturo Vidal, quien desde antes de la eliminación ya había explotado contra la selección.

“No me gusta. No hay una idea, no hay una forma de atacar ni de defender”, dijo en entrevista para TNT Sports un día antes del juego contra México.

“Si me preguntás a qué juega la selección, no te lo puedo decir, porque no entiendo a lo que juega… no hay una idea que se exprese”, complementó El Rey Arturo.

Las impresiones de los jugadores

Al final del partido hubo caras largas y desolación entre los representantes chilenos y, como era de esperarse, pocos se detuvieron a hablar con la prensa, siendo uno de ellos el capitán Juan Francisco Rossel, quien reconoció tristeza y frustración en sus escuetas declaraciones, en las que remarcó que el equipo “intentó todo” y que deben levantarse para lo que viene. “Nos tenemos que sacar esto rápido”, dijo.

Finalmente, el lateral Felipe Faúndez fue otro de los jugadores que habló con los medios, enfatizó el esfuerzo colectivo y expresó cuál era el estado anímico del equipo: “Nos rompe el corazón llegar hasta aquí… dimos todo hasta el final”.

