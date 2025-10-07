Javier Aguirre explicó las razones por las que dejó a Gilberto Mora con la Sub-20

Gilberto Mora es uno de las promesas más destacadas del fútbol mexicano. El jugador de los Xolos de Tijuana lidera El Tri en el Mundial Sub-20 de Chile. Javier Aguirre tenía la posibilidad de llamarlo para la fecha FIFA y que siguiera teniendo rodaje en la selección mayor. Pero el “Vasco” tuvo sus razones para dejarlo fuera.

A sus 16 años, Gilberto Mora ya ha jugado hasta 3 partidos con la selección mayor de México. Todo parece indicar que Javier Aguirre cuenta con su talento y confía en sus capacidades. El mediocampista ofensivo de los Xolos de Tijuana jugó contra Arabia Saudita, Honduras y Estados Unidos, todos estos partidos en la Copa Oro.

El Tri jugará contra Colombia y Ecuador en la próxima fecha FIFA. Gilberto Mora pudo haber sumando más minutos con la selección mexicana y seguir surgiendo como una alternativa a los planteamientos del conjunto azteca. Pero Javier Aguirre respeta los procesos y considera que será más provechoso para Mora mantenerlo en el Mundial juvenil.

“Pensamos que en su día era el siguiente escalón deportivo para él, lo más fácil para mí era ‘échamelo y lo tengo en los amistosos, lo voy llevando de la mano’, pero ese Mundial con chavos de su edad, con un ambiente distinto le va a venir bien para entenderse con los chavos”, dijo Aguirre para TUDN.

En este sentido, Javier Aguirre no se apresura con el proceso de Gilberto Mora. El “Vasco” lleva con calma el desarrollo futbolístico de la joven promesa de la Liga MX. “Es su hábitat, a nivel internacional y lo que le viene, sería fantástico para todos, lo decidimos con calma“, agregó.

Gilberto Mora y su entorno

Javier Aguirre considera que las condiciones están dadas para que Gilberto Mora tome buenas decisiones en su carrera. Sebastián Abreu, entrenador de los Xolos de Tijuana, quiere que mora se quede un par de años más dentro de la Liga MX.

Del mismo modo, el “Vasco” reconoció que el entorno de Gilberto ha manejado su carrera con cautela y tiene personas sensatas a su alrededor. Aguirre destacó la madurez de Mora, a pesar de tener 16 años.

“Gilberto tuvo la gran fortuna que está muy bien arropado, su entorno familiar y profesional. Jorge Hank se ha empeñado en llevarlo bien, cuidarlo, rodearlo de gente buena, la agencia que lo representa es muy buena y su familia, los padres, he hablado con ellos. Su carácter es centrado y con 16 años“, agregó el seleccionador mexicano.

