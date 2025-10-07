Chile vs. México, en vivo: horarios, dónde ver y alineaciones probables del duelo por el Mundial sub-20

La selección de México tendrá que afrontar un partido complejo contra Chile. La “Roja” tendrá a su favor el factor de la localía en los octavos de final del Mundial sub-20. El conjunto sudamericano espera contar con el apoyo de sus aficionados en el partido que se jugará en el Estadio Elías Figueroa Brander.

El conjunto azteca tiene que salir al campo con el peso del favoritismo. México pasó invicto la primera fase del torneo después de empatar 2-2 con Brasil, 2-2 con España y derrotar 1-0 a Marruecos en la última fecha.

Gilberto Mora es la principal carta ofensiva de El Tri. El futbolista de los Xolos de Tijuana ha marcado 3 goles y ha otorgado 1 asistencia en lo que va de torneo. El aporte de Mora ha sido influyente en todos los partidos de la selección de México.

El rival será una golpeada selección de Chile. El conjunto sudamericano fue derrotado 0-2 por Japón en su debut, vencieron 2-1 a Nueva Zelanda en la segunda jornada y luego volvieron a caer 1-2 con Egipto en la última fecha.

Los anfitriones del Mundial tuvieron que sacar la calculadora en el último partido para poder pasar a la siguiente ronda. Chile sigue con vida en el torneo gracias al fair play. Al tener menos tarjetas amarillas que Egipto, los chilenos tuvieron la posibilidad de trascender en el Grupo A.

México y Chile solo tiene un antecedente en Mundiales Sub-20. Este partido se remonta a 1987. En aquel encuentro Chile también era la organizadora del torneo y en el el partido de debut cayeron contra el conjunto azteca por 1-0. El Tri espera repetir este escenario en el Estadio Elías Figueroa Brander.

Horario y dónde ver el partido entre México y Chile

Horario en Estados Unidos: 19:00 horas ET / 16:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: fuboTV, Foxsports.com, Amazon Prime Video, FOX Sports App, FOX One, Telemundo Deportes Ahora y Fox Sports 2.

Alineación probable de México

Emmanuel Ochoa; César Bustos, Diego Ochoa, Everardo López; Yael Padilla, Elías Montiel, Obed Vargas, Diego Sánchez, Gilberto Mora, Alexei Domínguez; Tahiel Jiménez.

Alineación probable de Chile

Sebastián Mella; Patricio Romero, Nicolás Suárez, Ian Gárguez, Felipe Fagúndez; Milovan Celis, Lautaro Millán, Agustín Arce, Nicolás Cárcamo, Vicente Álvarez; Juan Rossel.

