Drama en la Sub 20 de México por conmoción cerebral de Mateo Levy vs. Marruecos

Momentos de drama se vivieron en el entorno de la selección Sub 20 de México cuando el delantero Mateo Levy fue golpeado en la cabeza al pelear por un balón por alto y caer completamente noqueado en el minuto 26 del duelo vs. Marruecos, con lo cual se aplicó el protocolo de conmoción cerebral.

La jugada se generó en el minuto 26 del primer tiempo en una jugada de tiro de esquina cuando chocó en lo alto con un rival y después cayó desmadejado con el rival encima, quedando conmocionado en el terreno de juego y alarmando a la banca mexicana por la forma en que quedó el jugador del cuadro azteca.

El momento de la lesión de Mateo Levy. Por suerte, comentan que el futbolista de Cruz Azul ya recuperó el conocimiento 😮‍💨



Pronta recuperación 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

Después de la jugada, Levy tuvo que ser inmovilizado y retirado del campo en camilla después de largos minutos en que las asistencias médicas trataban de estabilizar el jugador para que recuperara la conciencia y después ser trasladado a un hospital para practicarle estudios más a fondo.

Minutos después, en la transmisión de la cadena TUDN, informaron que Levy tuvo una “conmoción en campo” y que afortunadamente, recuperó el conocimiento minutos después del incidente; fue trasladado rápidamente a un hospital cercano donde se le realizarán exámenes neurológicos y se encuentra acompañado por su familia.

No obstante la gravedad del asunto, el árbitro del encuentro juzgó que no era necesario revisar la acción en el VAR por una posible falta y tampoco en la banca de México utilizaron la tarjeta verde para solicitar que el Video Support, revisaran la jugada cuando el equipo afectado lo solicita, pero juzgaron que no era necesario y que una acción deportiva y leal.

Mateo Levy estaba buscando crear peligro en la pareja con Tahiel Jiménez y por ese mismo ímpetu no le importó arriesgar el físico en esa acción que a la larga le generó esta delicada lesión, pues en instantes después del golpe, se creyó que era una lesión de mayor gravedad, pero afortunadamente quedó en el fuerte golpe, más allá de que se deberán esperar 48 horas para saber la evolución del golpe en la cabeza.

MATEO LEVY sufrió una CONMOCIÓN CEREBRAL.

Está estable.

Bajo observación.

😖👇🏻https://t.co/vrwpetrXa1 — 𝙁𝙚𝙡𝙞𝙥𝙚 𝙈𝙤𝙧𝙖𝙡𝙚𝙨 (@ELFrancoDeLFuT) October 5, 2025

Levy tuvo la alternativa de jugar desde el inicio después de que contra España no vio actividad y ahora el técnico determinó iniciar con dos nueves, como Levy y Tahiel Jiménez, pero ante la eventualidad de Levy, veremos que es lo que decide el cuerpo técnico azteca encabezado por Eduardo Arce.

