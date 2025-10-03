México en el Mundial Sub-20, ¿cuáles son los escenarios positivos?

La selección mexicana está luchando en el Grupo C del Mundial Sub-20 de Chile. El conjunto dirigido por Eduardo Arce está metido en la pelea por un cupo a los octavos de final de la Copa del Mundo. Marruecos será su último rival en un escenario que aún luce complicado.

México tiene dos empates en dos partidos de este Mundial. En la primera jornada, el Tri vino de atrás para empatarle 2-2 a Brasil en los minutos finales. Este mismo escenario ocurrió en su segundo compromiso contra España. A 3 minutos del final del tiempo reglamentario, Gilberto Mora puso el 2-2 definitivo.

Gracias a que Marruecos venció a Brasil, México ocupa el segundo puesto del grupo C con dos puntos. Sin embargo, muy cerca están España y Brasil. Ambas selecciones tienen un punto y con chances de clasificar a la siguiente ronda.

México enfrentará a Marruecos en la última jornada del Grupo C. El conjunto marroquí ya está matemáticamente clasificado a los octavos de final y además aseguraron el primer puesto. No sería descabellado pensar que el estratega de Marruecos realice rotaciones en el duelo que se desarrollará en el Estadio Elías Figueroa Brander.

Escenarios de México a la clasificación

México depende de sí mismo. Una victoria mexicana en la última jornada los metería de forma directa en los octavos de final de la competición. El Tri llegaría a cinco puntos e independientemente de lo que ocurra en el duelo entre España y Brasil, los mexicanos pasarían de ronda.

Un empate de México complicaría más las cosas. La selección mexicana llegaría a tres puntos. El único resultado que debería ligar el conjunto azteca sería la igualdad entre Brasil y España. En caso de que en ese encuentro haya un ganador, México automáticamente quedaría eliminado.

La derrota es el escenario más desfavorable. En este caso, El Tri debería ligar que en el otro encuentro no pasen el empate. Para que México tenga opciones de clasificar, El Tri no debe perder por más de un gol y el empate de los rivales no debe ser mayor a un gol. El escenario favorable sería la derrota mexicana 2-1 y el empate 1-1 entre España y Brasil. Con esta combinación de resultados El Tri pasa a la siguiente ronda por haber anotado más goles en el torneo.

No está de más mencionar que en esta fase también pasan los dos mejores terceros de toda la competición. Esta sería otra alternativa en caso de que México resbale en la última jornada. Sin embargo, este panorama tendría que ser analizado con relación a los demás grupos y los resultados efectuados en cada uno de ellos.

