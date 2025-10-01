Alejandro Zendejas pudo representar a México, pero no confiaban en su nivel

Alejandro Zendejas dio mucha tela qué cortar cuando tuvo la oportunidad de representar a la selección mexicana. Gerardo Martino lo pintó como el “malo” del cuento. Pero Andrés Vaca reveló que al “Tata” no le convencía el nivel de Zendejas.

Mucho se habló de que las posibles exigencias de Alejandro Zendejas no fueron del agrado de Gerardo Martino y su cuerpo técnico. El futbolista del América habría exigido una convocatoria para el Mundial de Qatar 2022 y desde El Tri se negaron a esta exigencia.

Sin embargo, el periodista Andrés Vaca reveló que habían más condimentos sobre este tema. La presunta exigencia de Alejandro Zendejas le sirvió a Gerardo Martino de argumento para no convocar a un futbolista del que no estaba muy convencido.

“Ustedes no saben de fútbol, Zendejas es malísimo… Espérense unas cuantas jornadas, Brian (Rodríguez) va a sentar a Zendejas y Zendejas no va a volver a jugar nunca en el América… el tiempo me va a dar la razón”, esta habría sido la respuesta de Gerardo Martino, expuesta por Vaca para el Podcast Cuadro A.

El exfutbolista Ruso Zamogilny aclaró en las redes sociales parte del testimonio de Andrés Vaca. Zamogilny recordó que Gerardo Martino creía que Brian Rodríguez sentaría a Zendejas, pero no califico al mexicoamericano como un jugador “malísimo”.

Alejandro Zendejas en Estados Unidos

A pesar de no haber recibido el llamado de la selección mexicana, Alejandro Zendejas tuvo la oportunidad de representar a la selección de Estados Unidos. En enero de 2023 el futbolista del Club América debutó con la USMNT en un duelo amistoso contra Serbia.

Desde entonces Alejandro Zendejas ha participado en 13 partidos con el conjunto estadounidense. El delantero de las Águilas del América acumula 2 goles y 1 asistencia en 595 minutos dentro del campo. Zendejas lucha por un cupo en el Mundial de 2026. Mauricio Pochettino lo llamó en la última doble fecha FIFA. El mexicocamericano vio minutos en ambos partidos.

Comparativa Brian Rodríguez y Zendejas

