México vs. Marruecos, en vivo: horarios, dónde ver y alineaciones probables del duelo por el Mundial sub-20

La selección mexicana buscará su pase a los octavos de final del Mundial sub-20 de Chile. Su rival será Marruecos, una selección que ya aseguró su cupo en la siguiente ronda y también el liderato del Grupo C. Brasil y España están a la expectativa de este encuentro que se jugará en el Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso, Chile.

México en el Mundial Sub-20, ¿cuáles son los escenarios positivos?

Marruecos ya está pensando en la siguiente ronda. El conjunto africano venció en la primera jornada 2-0 a España e hizo lo propio en su segundo duelo 2-1 contra Brasil. Los marroquíes aseguraron el primer puesto del Grupo C y su pase directo a los octavos de final. Puede que haya rotaciones, pero entre los jugadores más destacados están Maama, Yanis Benchaouch, Yassine y Zahouani.

En las manos de México está su propia clasificación a la siguiente ronda. El Tri tiene 2 puntos producto de un empate 2-2 con Brasil en la primera jornada y otra igualdad con España en la segunda fecha. (Brasil y España tienen 1 punto cada uno).

En cada grupo avanzan las dos primera selecciones. Una victoria mexicana los libra de voltear a los lados a ver el compromiso de España y Brasil. En caso de conseguir un empate o una derrota, los escenarios son más difíciles. En ambos casos, México aún tendría opciones de clasificar, pero una derrota casi los dejaría fuera porque los pondrían a sacar cuentas para intentar pasar como mejor tercero.

La victoria es el resultado esperado por parte de Eduardo Arce. Pero en caso de no conseguirlo, los aficionados deberán tener muy bien anotados los criterios de desempate en caso de sacar la “calculadora” para destrabar una igualdad. Los criterios de desempate son los siguientes, según su orden de prioridad: diferencia de goles, goles a favor, resultado en el enfrentamiento directo, tarjetas disciplinarias y sorteo.

El conjunto azteca ha demostrado tener la calidad suficiente para competir en este Mundial. El Tri supo sufrir en sus dos compromisos anteriores y venir de atrás con un resultado en contra. Gilberto Mora, Obed Vargas, Elías Montiel y Hugo Camberos son algunas de las figuras ofensivas de esta selección, un conjunto explosivo en ataque que podría vulnerar la defensa marroquí que solo ha recibido un gol

Horario y dónde ver el partido entre México y Marruecos

Horario en Estados Unidos: 16:00 horas ET / 13:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo y Telemundo.

Alineación probable de México

Emmanuel Ochoa, Everardo López del Villar, Diego Ochoa Berdejo, José Pachuca, Alexéi Domínguez, Elías Montiel, César Garza, Amaury Morales, Obed Vargas y Oswaldo Virgen.

Alineación probable de Marruecos

Yanis Benchaouch, Fouad Zahouani, Ismail Bakhti, Ismaël Baouf, Ali Maamar, Yassine Khalifi, Hossam Essadak, Gessime Yassine, Saad El Haddad, Othmane Maamma y Yassir Zabiri.

