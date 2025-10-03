Keylor Navas sigue firme con Miguel Herrera

Miguel Herrera no ha tenido una buena seguidilla de partidos al mando de la selección de Costa Rica. Los murmullos comienzan a sonar sobre el entrenador mexicano porque la posibilidad de ir al Mundial de 2026 no suena tan sencilla. A pesar de los resultados adversos, Keylor Navas respaldó al “Piojo”.

“El Piojo” consiguió a un gran aliando en su proceso con la selección de Costa Rica. Miguel Herrera convenció a Keylor Navas para volver a estar en la orbitar del conjunto tico y hoy es su primer defensor.

A pesar de los malos resultados de Costa Rica en sus últimos partidos, el exarquero del Real Madrid cree que Herrera es el indicado para continuar con el proceso y llevar al conjunto costarricense al Mundial de 2026.

“El puesto de Miguel Herrera no estuvo en riesgo, se ha trabajado bien y cambiar de entrenador a falta de cuatro partidos, no sería la mejor decisión. Para mi y los compañeros el que esté con nosotros es una alegría“, dijo Navas en una entrevista con David Faitelson.

Costa Rica acumula cuatro partidos seguidos sin ganar. El último triunfo de la selección costarricense fue en la Copa Oro cuando derrotaron 2-1 a República Dominicana. Después de ese partido, los problemas del conjunto tico los ha llevado a perder la brújula del triunfo.

Los ticos terminaron la fase de grupos con un empate 0-0 ante México; perdieron en los cuartos de final con Estados Unidos por la vía de los penales; empataron 1-1 con Nicaragua en el comienzo de las eliminatorias al Mundial de 2026 y volvieron a empatar en casa contra Haití.

Duelo clave para Costa Rica

La próxima jornada de eliminatorias podría definir el puesto de Miguel Herrera. El próximo partido de Costa Rica será el jueves 9 de octubre ante Honduras. Este partido se desarrollará e el Estadio General Francisco Morazán.

“Tenemos el respaldo de Miguel Herrera y directiva para ir a ganar a Honduras”, fueron las palabras de Keylor Navas con relación a este encuentro. Costa Rica ocupa el segundo puesto en el Grupo C. Una victoria de visitantes podría devolverle el primer lugar de este sector y la confianza del “Piojo” en este proceso.

