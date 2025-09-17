Dirigente de la Federación Costarricense de Fútbol habló sobre Miguel Herrera

Miguel Herrera no ha tenido un comienzo de eliminatorias de ensueño. La selección de Costa Rica dio pasos en falso en su inicio del camino al Mundial de 2026. El “Piojo” podía estar en la cuerda floja, pero los dirigentes reafirmaron su confianza sobre él.

Los ticos tuvieron un complejo arranque de eliminatorias. En condición de visitante, Costa Rica solo pudo obtener un empate ante Nicaragua, rival que jugaba con un futbolista menos. De local la historia no fue diferente. Los ticos empataron 3-3 con Haití.

En este sentido, el pasado lunes 15 de septiembre la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), tomó la decisión de realizar una reunión. Los medios locales aseguraban que, entre otros temas, se hablaría sobre el futuro de Miguel Herrera. Osael Maroto, presidente de la federación, desmintió estos rumores.

“La continuidad de Miguel nunca estuvo en duda. Eso fue un tema de los medios que empezaron a especular, pero siempre ha estado firme en la mesa”, dijo el dirigente.

Osael Maroto recalcó que hay una confianza plena sobre el proceso de Miguel Herrera con la selección costarricense. El tema de la reunión se perfiló sobre aspectos del juego y el desarrollo de Costa Rica en sus últimos partidos.

“El apoyo hacia el cuerpo técnico es completo de todo el Comité Ejecutivo en pleno (…) El informe pasó por la parte técnica, de cómo vio los juegos, qué esperaba de ellos. Fue más deportivo que otra cosa”, agregó.

Los exámenes de Miguel Herrera

El “Piojo” tendrá pronto unos nuevos exámenes. En el mes de octubre la selección de Costa Rica jugará otros dos partidos oficiales en el marco de las eliminatorias de Concacaf al Mundial de 2026.

Los ticos visitarán a Honduras el 9 de octubre. El conjunto de Miguel Herrera se enfrentará al líder del grupo en el Estadio General Francisco Morazán. Tres días más tarde, Costa Rica recibirá a Nicaragua en el duelo de vuelta, pero este se jugará en el Estadio Nacional de Costa Rica.

