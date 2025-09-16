Miguel Herrera podría estar en la cuerda floja

Miguel Herrera asumió un ambicioso proyecto al mando de la selección de Costa Rica. El “Piojo” no tiene mucho tiempo en el banquillo de esta selección, pero los resultados no han sido los esperados. El estratega mexicano estaría en la cuerda floja.

Según informaciones recopiladas por Olé, la directiva de la federación de Costa Rica habría pautado una reunión para detallar los objetivos a futuro y evaluar los recientes resultados del proceso del “Piojo”. El puesto de Miguel Herrera no estaría seguro.

“Los integrantes de la FCRF (Federación Costarricense de Futbol) decidieron reunirse el lunes 15 de septiembre para hacer un análisis de lo que fue el inicio de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026 y definir si le siguen dando voto de confianza al mexicano o si le piden que haga maletas“, informaron desde el medio argentino.

Joseph Joseph, integrante del Comité Ejecutivo, habló con el medio Deportes Repretel después de la reunión federativa. El dirigente no puso en tela de juicio la continuidad de Miguel Herrera en el banquillo de la selección de Costa Rica, pero no ocultó la disconformidad por los últimos resultados obtenidos.

“No, no, no se va, no está en duda, él se queda. Hay una desazón, claro, por los resultados, porque no es lo que queremos”, dijo el dirigente.

Miguel Herrera en Costa Rica

El “Piojo” inició su proceso con la selección de Costa Rica en enero de este año. Desde entonces Miguel Herrera solo ha podido dirigir 11 partidos al mando del conjunto Tico.

El estratega mexicano tiene un balance de 6 victorias, 3 empates y 2 derrotas. El problema es que el conjunto costarricense tiene una larga seguidilla de partidos sin ganar.

El último triunfo se remonta a la fase de grupos de la Copa Oro 2025 (victoria 2-1 sobre República Dominicana). Después de aquel resultado positivo, Costa Rica acumula los siguientes resultados: 0-0 contra México, derrota en penales contra Estados Unidos, 1-1 contra Nicaragua y 3-3 contra Haití.

