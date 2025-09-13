Antonio Mohamed cree que el fútbol mexicano está por encima del argentino

La Liga MX es una de las más potentes de Concacaf. En los últimos años se ha generado una rivalidad entre México y Argentina. Antonio Mohamed considera que el fútbol mexicano tiene un paso adelante con respecto al balompié argentino. El “Turco” valoró el nivel de la Liga MX.

En el fútbol mexicano es un gran tema de conversación el regreso de los clubes mexicanos a la Copa Libertadores de la Conmebol. Ha estado la incertidumbre sobre el rendimiento que podrían tener los equipos aztecas en este torneo. El “Turco” va mas allá de una sensación de que los clubes mexicanos puedan competir, pues considera que en la Liga MX hay mejor nivel.

“Argentina tiene 30 equipos y ha bajado el nivel individual. Creo que México tiene mejores equipos y mejores jugadores”, dijo el estratega argentino en ESPN.

Antonio Mohamed es un gran conocedor de ambos torneos. El “Turco” dirigió en Argentina a Huracán, Colón e Independiente. El actual entrenador de los Pumas de la UNAM considera que en el fútbol mexicano hay mejores jugadores y el nivel mostrado en el torneo es mejor.

“¿Mejor nivel actualmente? Para mí la mexicana, por la cantidad y calidad de jugadores. Hay muchos jugadores de calidad acá. Creo que el nivel individual es mejor”, explicó.

El Mundial de Clubes puede ser uno de los medidores de ambos torneos. River Plate y Boca Juniors se quedaron fuera en la primera ronda; Rayados de Monterrey pudo trascender a los octavos de final, pero fue eliminado por el Borussia Dortmund.

Trasladarlo al Mundial

Todas las selecciones se nutren, en un porcentaje mayor o menor, de futbolistas del torneo local. Antonio Mohamed no se contradijo sobre el nivel del fútbol mexicano al considerar que El Tri tiene el material suficiente para trascender en el Mundial de 2026. En una dinámica, el “Turco” fue cuestionado sobre si apostaría su coche con la confianza de que México clasificará entre las mejores ocho selecciones de la Copa del Mundo.

“Los tres primeros partidos los juega acá, ¿no? Sí. Tiene que llegar a dos partidos más, tiene que pasar a cuartos de final. Si, el primero lo pasa. Yo creo que si, no es tanta la diferencia”, respondió.

