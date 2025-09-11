Raúl Jiménez solo quiere regresar a México con el América

Raúl Jiménez se mantiene firme como uno de los delanteros mexicanos que asistirá al Mundial de 2026. El atacante azteca consiguió un nuevo contrato con el Fulham y esto le ha permitido mantener el nivel. Pero antes de concretar su renovación, Jiménez fue tentado por la Liga MX.

Según informaciones del periodista Gibrán Araige, Raúl Jiménez recibió el llamado de un club de la Liga MX mientras resolvía su futuro en Europa. El reporte detalla que el dinero no habría sido un problema para ofrecerle atractivo contrato al exjugador del Wolves.

“Cuando Raúl todavía no firmaba la renovación de contrato con el Fulham se acercó un equipo del norte, no sé si fue Rayados o Tigres, y puso muy buen billete por Raúl Jiménez para repatriarlo… una muy buena oferta”, inició Araige.

Sin embargo, Raúl Jiménez le habría dado la espalda a dicha propuesta porque solo tendría intenciones de regresar a México con las Águilas del América, club en el que inició su carrera y se dio a conocer.

“Raúl les dijo gracias, pero no, yo quiero continuar en Europa y además si regreso al fútbol mexicano es para vestirme de amarillo”, aseguró el periodista. Raúl Jiménez disputó 103 partidos con el conjunto azulcrema. El delantero de 34 años marcó 38 goles con la camiseta de las Águilas.

Jiménez en Inglaterra

Raúl Jiménez tiene un vínculo con el Fulham que finaliza en junio de 2026. En esta nueva oportunidad con el conjunto inglés, Jiménez solo ha podido marcar un gol en cuatro partidos disputados. El delantero mexicano no ha podido marcar el primer gol de la temporada en la Premier League.

