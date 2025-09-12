El “Tala” Rangel asegura que los Clásicos se juegan a muerte

Este sábado 13 de septiembre se jugará una nueva edición del Clásico Nacional. Las Águilas del América recibirán a las Chivas de Guadalajara en el Estadio Ciudad de los Deportes. Raúl Rangel no le pide compasión a sus rivales.

Este nuevo Clásico llega una vez más con dos clubes en contextos diferentes. Las Águilas del América son segundos en la tabla general y están a un punto del liderato; las Chivas son antepenúltimas y podrían cerrar la jornada en el último puesto de la clasificación.

Raúl Rangel considera que este es un factor que no condiciona el partido. A pesar de que ambos clubes lleguen con presentes muy dispares, los azulcremas y el Rebaño Sagrado afrontarán este duelo con una intensidad particular. El América no se confiará de la posición en la tabla de su rival.

“Los clásicos se juegan, pero se tienen que ganar sí o sí, hay que ir con determinación, se sabe que en los Clásico no se contempla si el equipo va bien o va mal, se juegan a muerte… Valentía, esa determinación de seguir con el trabajo día con día”, dijo el arquero mexicano.

Chivas por buen camino

A pesar de que las Chivas de Guadalajara marchan en el penúltimo puesto de la clasificación general, el “Tala” Rangel considera que el rendimiento del club ha sido bueno. La idea de Gabriel Milito se ha entendido, pero aún falta materializarla en los resultados.

“A final de cuentas, hemos jugado bien, los resultados no nos han acompañado, pero el funcionamiento del equipo es bueno, positivo, es eso, seguir en esa línea y los resultados nos acompañarán en algún momento”, explicó.

Las Chivas no ganan u partido por la Liga MX desde el 26 de julio. Aquel fue el único triunfo del proceso de Gabriel Milito en el Apertura 2025. Después de derrotar 4-3 a San Luis, el Rebaño Sagrado acumula tres derrotas y un empate hasta la fecha.

En cuanto a los enfrentamientos directos, las Águilas del América tienen los resultados a su favor. El conjunto azulcrema acumula tres victorias y un empate en los último cinco partidos contra su máximo rival. El último antecedente entre ambos fue una goleada 4-0 del América en el Estadio Ciudad de los Deportes.

