En Costa Rica planean darle todas las facilidades a Miguel Herrera para evitar el fracaso

La selección de Costa Rica ha tenido un comienzo complejo en las eliminatorias a la Copa del Mundo de 2026. Miguel Herrera ha estado bajo análisis por parte de los entes federativos. Pero los dirigentes planean darle todas las herramientas al “Piojo” y a La Sele.

Los ticos planean estar en su cuarto Mundial de forma consecutiva. Sin embargo, el torneo clasificatorio no inició como esperaban. Las dudas comienzan a formar parte del proceso del “Piojo”.

Costa Rica quedó emparejada en el Grupo C de las eliminatorias de Concacaf. En el primer duelo del sector, La Sele no pudo pasar del empate en su visita a Nicaragua. De hecho, los ticos perdieron su ventaja en los minutos finales contra una selección de Nicaragua que tenía un jugador menos en campo desde el minuto 54.

En el segundo partido los ticos agudizaron sus problemas. La selección dirigida por Miguel Herrera volvió a quedarse con un punto después de igualar 3-3 contra Haití. Esta vez la selección de Costa Rica vino de atrás y empató el partido en el descuento.

Esto ha complicado el camino de Costa Rica que luego de dos jornadas marcha en la segunda posición del Grupo C. Sin embargo, la cima le corresponde a Honduras, conjunto que ya tiene cuatro puntos. Los ticos están igualados con Haití con dos unidades y solo tienen un punto de ventaja sobre Nicaragua.

Cambios favorables a Miguel Herrera

Luego de este mal arranque de Costa Rica en el Grupo C, Miguel Herrera y la Federación Costarricense de fútbol habrían solicitado la suspensión de la jornada 12 del fútbol nacional. La intención de esta medida es que el “Piojo” pueda tener a su disposición a los futbolistas costarricenses con más tiempo de antelación.

“Tenemos toda la voluntad e intención de colaborar con la selección nacional y se comunicará la respuesta en los próximos días”, expresó la Unafut en un comunicado. En este sentido la Liga Promerica cedería sus intereses para beneficiar a la selección de Costa Rica de Miguel Herrera.

🚨 ¡Suspender la jornada 12 para darle espacio a #LaSele! La solicitud que llegó a UNAFUT desde la Fedefutbol. pic.twitter.com/OPxjnFP7Si — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) September 23, 2025

El “Piojo” tendría mucho más tiempo para preparar con sus jugadores la próxima doble fecha FIFA. Costa Rica visitará a Honduras el 10 de octubre y el 14 de este mismo mes tendrá que recibir a Nicaragua.

Sigue leyendo:

– Miguel Herrera podría estar en la cuerda floja

– Dirigente de la Federación Costarricense de Fútbol habló sobre Miguel Herrera

– Miguel Herrera reconoció que no renunciará a Costa Rica

– José Juan Macías pisa firme en su regreso a la Liga MX