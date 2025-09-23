José Juan Macías pisa firme en su regreso a la Liga MX

José Juan Macías sigue demostrando que tiene las condiciones necesarias para mantenerse en la primera división. El delantero mexicano volvió a marcar un nuevo gol con los Pumas de la UNAM y proyecta una buena temporada. Efraín Juárez se enorgullece de sus atacantes mexicanos.

“JJ” había tenido muchos problemas con las lesiones. Desde hace tres temporada el delantero mexicano ha tenido muy poca actividad dentro del campo. Con 26 años, y sin ningún equipo que apostara por sus capacidades, Macías volvió a la Liga MX gracias a la confianza de Efraín Juárez.

Los Pumas de la UNAM han llevado de a poco el regreso a las canchas de José Juan Macías. En lo que va de temporada, el exjugador de las Chivas de Guadalajara ha jugado 3 partidos. En esa cantidad de encuentros, Macías ha estado 38 minutos dentro del campo. “JJ” ya acumula 2 goles y 1 asistencia.

En la temporada 2024-2025, Macías solo pudo jugar 3 partidos y marcó solo un gol por la vía de los penales. En la temporada 2023-2024, “JJ” jugó 10 partidos y no pudo marcar ningún tanto. En la temporada 2021-2022, Macías marcó 4 goles en 19 partidos.

Hasta ahora, Macías tiene una muy buena proyección. Lo importante es que el delantero mexicano de 26 años pueda mantener un buen estado físico y esté alejado de las lesiones. Este ha sido el principal obstáculo que ha tenido que superar el exjugador del Getafe de España.

“Sin palabras, creo que han sido años difíciles para mí, han sido años que me han puesto a prueba. Bueno, estoy acá de vuelta, gracias a los que estuvieron conmigo, esto es simplemente gracias al equipo de trabajo”, dijo Macías tras el encuentro de los Pumas en el que convirtió gol.

Efraín Juárez está orgulloso

Efraín Juárez es uno de los pocos entrenadores mexicanos que dirigen en la Liga MX. El exfutbolista lleva las riendas de los Pumas de la UNAM y ha confiando su delantera en los talentos mexicanos. Uno de ellos fue el cuestionado José Juan Macías y hasta ahora le ha devuelto con goles su confianza sobre él.

“Por eso trajimos a JJ (como se lo apoda), conocemos su calidad, repito, lo dije la semana pasada, estoy muy orgulloso de tener dos delanteros mexicanos y me parece que nosotros representamos una institución que le da segundas oportunidades a toda esa gente que ha pasado, incluyéndome a mí. Eso es Pumas, darle segundas oportunidades a nuestra gente”, dijo el entrenador azteca.

