Desde Rayados explican cómo le quitaron a los Pumas a Anthony Martial

Anthony Martial es el nuevo gran fichaje de la Liga MX. El delantero francés de 29 años llega al fútbol mexicano con grandes pergaminos. Rayados de Monterrey se frota las manos con su contratación, pero no fueron los únicos interesados.

Según el testimonio de Eduardo Saracho, director de estrategia deportiva de los Pumas de la UNAM, Anthony Martial estuvo en el radar del club. De hecho, el conjunto universitario le habría presentado una propuesta al atacante francés. Pero Rayados picó adelante.

“Llegamos a un principio de acuerdo, fue una propuesta formal, por escrito, estábamos preparando todo, visas, vuelos y así como te enteraste tú (…) ‘pum’, vino el anuncio para Monterrey, nos enteramos igual, como todo el mundo”, dijo Saracho en TUDN.

El “robo del Apertura” en la Liga MX

Rayados de Monterrey es el que gozará de los servicios de Anthony Martial hasta junio de 2027, año en el que vence su vínculo con el club. José Antonio Noriega, presidente deportivo de Rayados, explicó qué hizo para convencer a Martial.

“Teníamos la recomendación de Domènec de acelerar las negociaciones con Anthony porque era un jugador que le atraía mucho y, al estar nosotros de acuerdo, dentro de las alternativas que teníamos, fue por la que más empujamos y fuimos avisados por parte de sus agentes que tenía muchas alternativas en varias partes del mundo“, dijo el directivo.

Según el testimonio del Tato, después de que el entorno de Anthony Martial analizara las ofertas, el delantero francés consideró que la propuesta de Rayados de Monterrey era la que más le atraía. El exjugador del Manchester United, sin rechazar formalmente la propuesta de los Pumas, estampó su firma con el conjunto regio.

“Afortunadamente, muy pronto nos dijeron que después del análisis, junto con su familia, la opción que más les ataría era la de Monterrey y por eso están aquí. Yo lo veo como cualquier otra negociación que hemos tenido en el pasado, esa es nuestra respuesta”, agregó el directivo.

