¿Cuánto tiempo tenía sin marcar José Juan Macías?

Los Pumas de la UNAM reanudaron su actividad en el fútbol mexicano con una goleada. El conjunto universitario visitó en Estadio El Encanto para afrontar su octavo juego del Apertura 2025. Los Pumas derrotaron 1-4 a Mazatlán y José Juan Macías volvió a anotar.

Al finalizar el primer tiempo el duelo aún estaba parejo. Con un doblete de Guillermo Martínez, los Pumas ganaban 1-2 al descanso. En la segunda mitad se mantuvo la paridad en el marcador. Pero en los minutos finales la balanza se inclinó hacia el lado visitante. Alan Medina Camacho marcó el 1-3 al 90+5.

José Juan Macías ingresó al partido al minuto 83. El exdelantero de las Chivas de Guadalajara sustituyó a Guillermo Martínez en el frente de ataque. Al minuto 90+12, “JJ” tuvo la oportunidad de cobrar un penal. Macías no desaprovechó esta chance y marcó su primer gol en la temporada y su primer gol con la camiseta de los Pumas.

El último gol de José Juan Macías

Por las lesiones, José Juan Macías no ha tenido mucha continuidad dentro del campo y por ende no ha podido tener buenos números. En la temporada 2024-2025, Macías solo jugó tres partidos con el Santos Laguna. En esta campaña marcó su último gol.

“JJ” no celebraba un tanto desde el Clausura 2025. En la segunda jornada de aquel torneo, el 21 de enero, José Juan Macías le marcó un gol a los Tuzos del Pachuca. Curiosamente, aquel gol también fue por la vía del penal.

Para encontrar otro gol de Macías es necesario remontarse a 2022 durante su etapa con las Chivas de Guadalajara. El 16 de mayo, en un duelo contra el Atlas por la Liga MX, “JJ” jugó los 90 minutos y marcó un tanto en el derbi. A cuenta gotas salen los goles de Macías que con 25 años busca volver a relanzar su carrera.

