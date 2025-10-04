James Rodríguez se marcharía a la MLS antes del Mundial

Las horas de James Rodríguez en la Liga MX estarían contadas. El mediocampista colombiano estaría muy cerca de cerrar su vínculo en el fútbol mexicano. James tendría planes de ir a la Major League Soccer.

El futuro de James Rodríguez en el Club León genera mucha incertidumbre. Algunos medios mexicanos ya han asegurado que el exmediocampista del Real Madrid no tendría intenciones de renovar con el conjunto esmeralda.

“Me cuentan que el entrenador no pedirá que extiendan el contrato y como el internacional tampoco ha mostrado mucho interés, es casi un hecho que acaba el torneo y se marcha de la Tierra donde la vida no vale nada. Dicho está”, reportaron desde el diario Récord.

Del mismo modo desde El VAR Caracol aseguraron que James Rodríguez se irá a la Major League Soccer al finalizar su contrato con el Club León. El torneo estadounidense sería el decimo segundo país al que asiste el colombiano para jugar dentro del campeonato local.

A lo largo de su carrera James Rodríguez ha jugado en varios países desde que salió de Colombia en 2008. El mediocampista sudamericano también jugó en Argentina, Portugal, Francia, España, Alemania, Inglaterra, Qatar, Grecia, Brasil y su reciente pasantía en México.

🇨🇴👀¡JAMES TIENE EN SUS PLANES JUGAR EN LA MLS EN EL 2026!



👉Dejaría León con quien tiene contrato hasta el 30 de diciembre para estar YA en la SEDE del Mundial



📊Ha disputado 28 partidos en México



📻🔥TODOS los detalles en #ElVbarCaracol, aquí: https://t.co/CrXqAwHW81 pic.twitter.com/htqFyt9hVZ — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) October 1, 2025

James en la Liga MX

James Rodríguez causó mucho revuelo desde su llegada a la Liga MX en enero de 2025. El mediocampista mexicano provenía del Rayo Vallecano y pudo relanzar su carrera he incluso mantenerse en la órbita de la Selección de Colombia.

El mediocampista de 34 años ha jugado 28 partidos con la camiseta del conjunto esmeralda. En esa cantidad de encuentros James ha podido marcar 4 goles y conceder 8 asistencias con el club (2,111 minutos dentro del campo).

James en el Apertura 2025

