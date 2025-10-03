Allan Saint-Maximin impresiona dentro del América

Las Águilas del América se frotan las manos con el aporte de Allan Saint-Maximin. El delantero francés es una de las estrellas de la Liga MX. Con poco tiempo en México, Allan ya ha sorprendido a sus rivales, pero también a sus aliados.

Érick Sánchez, mediocampista del conjunto azulcrema, reconoció el talento del exjugador del Fenerbahce. El mediocampista azteca resaltó el cambio de ritmo del delantero de 28 años.

“La verdad que Maxi es un jugador que impresiona y que nos está ayudando bastante. No sé cómo decirlo, desborda con una fuerza explosiva impresionante y aparte se está adaptando muy bien al equipo”, dijo Sánchez.

Allan Saint-Maximin ha generado muchos elogios por su actitud. De hecho, Christian Giménez recientemente lo utilizó en una comparación de actitudes contrapuestas. El “Chaco” destacó la mentalidad de Allan sobre la de Anthony Martial, delantero francés de Rayados de Monterrey que no hay tenido un buen estreno en México.

A esta mentalidad se le puede agregar otro factor expuesto por Érick Sánchez. El mediocampista mexicano reveló que Allan Saint-Maximin trabaja para mejorar su español y poder intregarses caad vez más a la plantilla azulcrema.

“Está tratando de entender un poco más el español y eso a nosotros nos deja tranquilos porque yo en inglés soy malísimo. En inglés ahí sí nada que ver, ahí trato de aprender, pero es muy difícil para mí”, agregó.

