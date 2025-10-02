Allan Saint-Maximin, delantero de América, se convirtió en padre de un hijo mexicano

Allan Saint-Maximin, el refuerzo de América que ha sorprendido con su calidad futbolística desde su llegada, se convirtió en padre por cuarta ocasión, pero con la singularidad de que este bebé recién nacido es mexicano.

El delantero francés que llegó a México apenas el 12 de agosto pasado, presentó a su vástago a través de una historia de Instagram que fue replicada en distintas redes sociales por numerosos fans.

En la imagen el ariete de 28 años sostiene al recién nacido entre brazos y besa su frente estando aún en el hospital. En la parte de abajo comparte el nombre del pequeño: “Isaïe El Rey Saint-Maximin”, escribe y complementa con emojis de banderas que aluden a la nacionalidad de Isaïe: la francesa y la mexicana.

Allan Saint-Maximin con su hijo recién nacido en México, felicidades Maxi🇫🇷❤️🇲🇽 pic.twitter.com/eRmKiyK6YQ — Roberto Haz (@tudimebeto) October 2, 2025

Esta no es la primera vez que Allan comparte su vida personal con la afición, ya que suele publicar fotos recorriendo lugares turísticos de México en su tiempo libre y disfrutando de la gastronomía nacional.

Esta apertura, junto con su talento mostrado en la cancha, lo ha convertido rápidamente en uno de los jugadores más queridos entre la afición azulcrema.

En lo deportivo, Saint-Maximin suma dos goles y una asistencia en 6 partidos con América; además su aporte no se ha limitado a hacerse presente en el marcador, ya que es un jugador fuerte que suele ganar el mano a mano y balones aéreos, además de contar con habilidad para los regates y una buena velocidad.

“Hay que elogiar mucho esta contratación; la institución hizo un esfuerzo por tener un jugador de este nivel. Ya está muy incorporado, parece como si tuviera más tiempo; se ve feliz de estar en América”, lo describió André Jardine, DT de América, después de verlo en su debut hace unas semanas.

