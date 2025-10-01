El “Chaco” Giménez lanzó una dura crítica sobre Anthony Martial

Rayados de Monterrey hizo un gran esfuerzo para contratar a Anthony Martial. El delantero francés llegó a la Liga MX con grandes expectativas. Pero después de un par de partidos, Christian Giménez criticó su actitud y compromiso dentro del campo.

El conjunto regio le arrebató a Martial a los Pumas de la UNAM. Después del gran esfuerzo de la directiva, los aficionados y analistas esperan que Anthony Martial pueda sobresalir en el fútbol mexicano. Pero el “Chaco” cree que la actitud del exjugador del Manchester United no es la correcta.

“Martial se pasó levantándole los brazos a los compañeros desde que entró. Hay que decirle que el fútbol mexicano no le está haciendo un favor. Saint-Maximin llegó con otra intención y yo no lo veo con ese compromiso, no estaba jugando en el Real Madrid”, dijo Giménez en Fox Sports.

Anthony Martial llegó a la Liga MX con el respaldo de una gran carrera en Europa. El delantero francés jugó para el Mónaco, Manchester United, Sevilla y el AEK de Atenas.

El partido que provocó la indignación de Christian Giménez fue la goleada de Rayados de Monterrey propiciada por los Diablos Rojos del Toluca. Anthony Martial ingresó en el segundo tiempo cuando el duelo marchaba 4-2. El francés no pudo hacer mucho en un duelo que finalizó 6-2.

“Las actitudes que tienen los jugadores, por más calidad que tengas o porque hayas jugado en los mejores equipos del mundo… No estaba en el Real Madrid. Me molesta mucho hablar de un jugador, pero cuando levantan los brazos y mandan al frente a los compañeros, me enoja”, agregó.

Rayados de Monterrey y Anthony Martial tendrán una nueva oportunidad para silenciar las críticas. Este lunes 6 de octubre el conjunto regio visitará a los Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente.

Saint-Maximin vs. Anthony Martial

Sigue leyendo:

– ¿Puede la Liga MX mejorar? Fernando Morientes detalló la clave

– Andrés Guardado criticó la mentalidad del futbolista mexicano

– Diego Cocca le responde a los aficionados de Tigres que lo tildaron de “traidor”

– El Chaco reveló detalles de cómo tambaleó el puesto de Santiago Giménez en el Milan