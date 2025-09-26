¿Puede la Liga MX mejorar? Fernando Morientes detalló la clave

Fernando Morientes es fue un gran delantero del fútbol español. El futbolista nacido en Cáceres jugó para grandes clubes como el Real Madrid y Liverpool. Morientes habló sobre cómo el fútbol mexicano puede mejorar y convertirse en potencia.

Hace algunos años, Fernando Morientes tuvo la oportunidad de ir a la Liga MX, pero el español rechazó esta posibilidad. En la actualidad, muchos futbolistas de renombre se interesan por jugar en el fútbol mexicano, pero no han llegado tantas figuras como en la MLS.

El exdelantero español considera que esto se debe a la falta de exposición del producto de la Liga MX. El fútbol mexicano luce inalcanzable en otras latitudes, caso contrario con la MLS y su convenio con Apple TV. Este es un factor que se debe mejorar en el balompié azteca.

“Eso me refería cuando decía que la Liga Mexicana tiene que crecer. Esto es algo como en la Liga Española hace quince o veinte años. Yo ahora trabajo para LaLiga, por eso lo digo. Y voy mucho a Asia. Allá puedes ver la Liga en cualquier televisor, cualquier partido, hasta un Villarreal-Espanyol. Se puede ver en China, en América. Antes no pasaba eso. ¿Qué significa? Que La Liga trabajó fuerte para vender los derechos a televisiones, para que se pudiera ver en todos lados”, dijo Morientes.

En el fútbol moderno todo parece recaer en el negocio. Así lo ha demostrado la FIFA con sus cambios de formato que han tenido éxitos en el Mundial de Clubes y la ampliaciones de cupos en la Copa del Mundo. Estos cambios le han generado más dividendos a la entidad. El fútbol mexicano tendría que detallar estos ejemplos para potenciar su marca.

“Con todo eso hay más sponsors, más marcas que ponen dinero, mucho más dinero para los clubes, los clubes pueden fichar mejores jugadores y la Liga crece”, agregó.

Fernando Morientes usó como ejemplo las mejores ligas del mundo. La exposición es un factor que entrega muchas ganancias futuras. De esto se benefician los jugadores, clubes y los propios entes organizadores de los torneos.

“Vemos la liga italiana, vemos la Premier, vemos la española, evidentemente. Pero no tenemos acceso a la liga mexicana, que sería interesante porque también hay muchos españoles jugando aquí”, concluyó Fernando -Morientes.

Así marcha la Liga MX

