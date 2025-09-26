Sergio Busquets anuncia su retiro de las canchas

Sergio Busquets fue una de las piezas angulares de un FC Barcelona que cambió la forma de ver el fútbol. El mediocampista español le dio equilibrio y salida a un conjunto blaugrana que arrasó en el fútbol europeo con su tiki-taka. Hoy, con 37 años, Busquets ha decidido concluir su carrera.

El mediocampista del Inter Miami publicó un video en sus redes sociales en el que anuncia su decisión. Sergio Busquets se retirará al finalizar la temporada de la Major League Soccer.

“Estos serán mis últimos meses en el terreno de juego. Me retiro muy feliz, orgulloso, pleno y sobre todo agradecido. Muchas gracias a todos, hasta pronto”, dijo el mediocampista español.

Sergio Busquets solo jugó para dos clubes en toda su carrera. En el FC Barcelona, el jugador nacido en Badia del Vallés jugó 722 partidos en los que pudo anotar 18 goles y conceder 46 asistencias. En más de 56,000 minutos dentro del campo, Busquets le dio salida y estabilidad a uno de los mejores equipos de la historia.

“Gracias a todos y al fútbol por tanto. Siempre seréis parte de esta historia tan bonita (…) El fútbol me ha regalado vivencias únicas, en lugares maravillosos junto a los mejores compañeros de viaje”, añadió.

En el Inter Miami de Javier Mascherano, Sergio Busquets sigue siendo una pieza estelar. En lo que va de temporada, contando la Leagues Cup y el Mundial de Clubes, Busquets ha jugado 38 partidos en los que ha podido aportar 8 asistencias.

Los títulos de Sergio Busquets en su carrera

Un Mundial (2010) con la selección de España

Una Eurocopa (2012) con la selección de España

Champions League: Tres con Barcelona

Supercopa de Europa: Tres con Barcelona

LaLiga: Nueve con Barcelona

Mundial de Clubes: Tres con Barcelona

Copa del Rey: Siete con Barcelona

Supercopa de España: Siete con Barcelona

Leagues Cup (2023) con Inter Miami

Supporters Shield (2023-24) con Inter Miami

Sigue leyendo:

– Sergio Busquets elogió a Rafa Márquez y habló de su posible llegada al banquillo del FC Barcelona

– Juan Carlos Osorio tendría un nuevo proceso a la vista

– Fernando Morientes le muestra el camino del gol a Javier Aguirre

– Messi ha hecho del Inter Miami un mal destino, según Mateusz Klich