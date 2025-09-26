Sergio Busquets anuncia su retiro de las canchas
El exjugador del FC Barcelona colgará sus botines en el Inter Miami. Busquets se despide del fútbol con múltiples trofeos
Sergio Busquets fue una de las piezas angulares de un FC Barcelona que cambió la forma de ver el fútbol. El mediocampista español le dio equilibrio y salida a un conjunto blaugrana que arrasó en el fútbol europeo con su tiki-taka. Hoy, con 37 años, Busquets ha decidido concluir su carrera.
El mediocampista del Inter Miami publicó un video en sus redes sociales en el que anuncia su decisión. Sergio Busquets se retirará al finalizar la temporada de la Major League Soccer.
“Estos serán mis últimos meses en el terreno de juego. Me retiro muy feliz, orgulloso, pleno y sobre todo agradecido. Muchas gracias a todos, hasta pronto”, dijo el mediocampista español.
Sergio Busquets solo jugó para dos clubes en toda su carrera. En el FC Barcelona, el jugador nacido en Badia del Vallés jugó 722 partidos en los que pudo anotar 18 goles y conceder 46 asistencias. En más de 56,000 minutos dentro del campo, Busquets le dio salida y estabilidad a uno de los mejores equipos de la historia.
“Gracias a todos y al fútbol por tanto. Siempre seréis parte de esta historia tan bonita (…) El fútbol me ha regalado vivencias únicas, en lugares maravillosos junto a los mejores compañeros de viaje”, añadió.
En el Inter Miami de Javier Mascherano, Sergio Busquets sigue siendo una pieza estelar. En lo que va de temporada, contando la Leagues Cup y el Mundial de Clubes, Busquets ha jugado 38 partidos en los que ha podido aportar 8 asistencias.
Los títulos de Sergio Busquets en su carrera
Un Mundial (2010) con la selección de España
Una Eurocopa (2012) con la selección de España
Champions League: Tres con Barcelona
Supercopa de Europa: Tres con Barcelona
LaLiga: Nueve con Barcelona
Mundial de Clubes: Tres con Barcelona
Copa del Rey: Siete con Barcelona
Supercopa de España: Siete con Barcelona
Leagues Cup (2023) con Inter Miami
Supporters Shield (2023-24) con Inter Miami
