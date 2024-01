Sergio Busquets elogió a Rafa Márquez y habló de su posible llegada al banquillo del FC Barcelona

Rafa Márquez se ha ganado el respeto en el balompié de España. Como jugador ya lo había hecho, pero ahora lo está siendo en su nueva faceta como entrenador. Sergio Busquets, leyenda del FC Barcelona, elogió al “Káiser” y habló de su posible llegada al primer equipo para reemplazar a Xavi Hernández.

Los medios españoles han destacado mucho la labor de Rafa Márquez en el banquillo del Barcelona Athletic. Varios reportes han señalado que el “Káiser” es la opción más razonable para reemplazar a Xavi Hernández. Los argumentos son deportivos y económicos.

Sergio Busquets, legendario futbolista del conjunto blaugrana, fue cuestionado sobre el presente del equipo y el futuro en el banquillo. El mediocampista español puntualizó en el gran trabajo que ha hecho Rafa Márquez con el filial y considera que se ha ganado su puesto merecidamente como uno de los grandes candidatos.

“Me han hablado muy bien de él, los resultados han sido muy buenos, consiguió hacer playoffs con un filial y no es nada fácil porque era un equipo muy joven que cuando tiene un buen jugador, te lo suben al primer equipo. Este año ha comenzado muy bien, está siguiendo su proceso y por lo que sé lo tienen muy en cuenta para un futuro y me alegro de que se lo ha ganado y se lo merece“, dijo Busquets en una entrevista con TUDN.

Rafa Márquez trasladó su liderazgo al banquillo

Sergio Busquets coincidió con Rafa Márquez en el FC Barcelona. El mediocampista español describió las cualidades de liderazgo que poseía el “Káiser” en la plantilla. El futbolista del Inter Miami considera que esta es una de las características del mexicano que le permiten triunfar en el banquillo, sobre todo al mando de un conjunto plagado de jóvenes.

“Tuve la suerte de tenerlo como compañero cuando empezaba y Rafa es historia del futbol mexicano, una leyenda, fue un gusto tenerlo como compañero y ahora está en otro proceso, el año pasado coincidí con él y se le veía que era un jugador que pensaba mucho que era muy serio, un líder y es lo que transmite como entrenador“, explicó.

El FC Barcelona pasa por momentos turbulentos. El proceso de Xavi Hernández da tumbos y podría concluir al finalizar la campaña. Recientemente el conjunto blaugrana viene de ser humillado en la Supercopa de España ante el Real Madrid, no convenció en la Copa del Rey y marcha cuarto en la liga de España.

En vista de los malos resultados y las dificultades económicas de la institución, Rafa Márquez ha sido nombrado constantemente como una opción viable para asumir en banquillo del FC Barcelona. El próximo partido de los blaugranas será este domingo 21 de enero. El conjunto español se enfrentará al Real Betis por la vigésima jornada de LaLiga.

