Rafa Márquez está a la espera del banquillo del FC Barcelona

Rafa Márquez es uno de los entrenadores mexicanos que podría dar un gran salto en su carrera en los próximos meses. El “Káiser” dirige en las inferiores del FC Barcelona. Sin embargo, Joan Laporta, presidente del conjunto blaugrana, tendría contemplado al azteca como el reemplazo directo de Xavi Hernández, actual entrenador del primer equipo del club.

El “Káiser” esperaría pacientemente su oportunidad en el primer equipo. El exfutbolista de la selección mexicana sería la primera opción de la directiva catalana. Xavi Hernández tendría una serie de objetivos para esta temporada y, en caso de no cumplirlas, el azteca se abriría paso en el banquillo.

Esta información fue expuesta por el periodista español José Álvarez. En el marco de una edición de El Chiringuito de Jugones, Álvarez explicó cuáles serían los objetivos por cumplir de Xavi Hernández. Estas metas serán evaluadas a final de temporada con la opción de Márquez en carpeta.

“Un entrenador que llegaría el próximo junio en el final de temporada, si Xavi lo hace muy mal, al no alcanzar los cuartos de final de la Champions League y no defender el título de Liga, sería un técnico que tiene encantado la directiva culé, es un técnico que ya está en casa y sobre todo no supondría un coste económico muy elevado y que es Rafael Márquez”, dijo el periodista.

Esta información habría sido confirmada por el propio Joan Laporta, presidente del FC Barcelona. El directivo habría ratificado esta postura en el marco de la cena navideña del club.

Por otra parte, además de ser el plan B de la directiva en caso de los malos rendimientos de Xavi Hernández, Rafa Márquez sería un jugador del agrado de las altas esferas del club. Otro de los factores positivos del “Káiser” es su estilo de juego y que conoce a la perfección al club.

“El técnico mexicano le encanta a la directiva, están pendiente una renovación con él, por qué acaba en 2024. Él ahora es entrenador del Barça B, va en segundo, está haciendo muy bien las cosas. Estuvo en playoffs el año pasado, juega muy bien el futbol. Y algo que sabe bien el Barça es que no está económicamente muy bien y se debe basar en la cantera en los próximos años, algo que el mexicano ya conoce”, explicó Álvarez.

No está de más recordar que Xavi Hernández tiene contrato con el club hasta 2025. Sin embargo, tal y como se explicó en el reporte, la directiva del club planteó objetivos claros en la UEFA Champions League y buscan pelear en LaLiga, torneo en el que son los actuales campeones.

Rafa Márquez y su experiencia

El joven entrenador mexicano no tiene muchos pergaminos como entrenador. Al igual que Xavi Hernández, el “Káiser” llegaría al club sin mucha experiencia en el banquillo.

La primera oportunidad que recibió Rafa Márquez en la dirección fue en 2018 con el Club Atlas de la primera división mexicana. Sin embargo, en este club el azteca sólo ejercía funciones de director deportivo.

El primer paso real fue con el RSD Alcalá en un corto periodo en el que fue entrenador de juveniles. Su proyecto más estable es en el FC Barcelona al mando del Barca Atlétic. En este conjunto juvenil el mexicano está muy cerca de cumplir dos años. Durante esta temporada el “Káiser” ha dirigido 17 partidos en los que ha podido ganar 8, empatar 4 y perder 5 encuentros.

