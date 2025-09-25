Juan Carlos Osorio tendría un nuevo proceso a la vista

Juan Carlos Osorio es uno de los entrenadores más respetados del fútbol sudamericano. El estratega colombiano también es una opción de peso dentro de la Liga MX. Pero el “Profe” Osorio estaría muy cerca del plano internacional al estar en el radar de dos selecciones.

El exentrenador de los Xolos de Tijuana no dirige desde marzo de 2025. El conjunto de “La Frontera” fue el último club del colombiano. Osorio hizo que los Xolos volviera a competir dentro de la Liga MX. Pero el estratega cafetero podría volver al marco de las selecciones nacionales.

A principios del mes de julio, Pipe Sierra informó que Juan Carlos Osorio estaba en la lista de posibles candidatos para dirigir el banquillo de la selección de China. La nación asiática querría un proyecto serio para desarrollar el fútbol en aquel país.

“Juan Carlos Osorio (64) es uno de los candidatos que tiene la selección de china. El colombiano llama la atención a la dirigencia que lo viene siguiendo desde hace tiempo. Quieren enfocar el proyecto en el desarrollo de jóvenes talentos“, informó el periodista.

Sin embargo, esta información ha sido actualizada en las últimas horas. Una segunda selección se habría sumado a la lista de pretendientes de Juan Carlos Osorio. China ya lo tendría en su lista final para asumir el proyecto.

“Juan Carlos Osorio (64) es firme candidato en la federación venezolana. Está dentro de las opciones para asumir el cargo de seleccionador. Saben que el colombiano ya tiene un proceso adelantado con la selección de china y está en lista final“, refrescó la información Sierra.

La selección de Venezuela viene de un doloroso fracaso en las Elimiantorias Sudamericanas. La “Vinotinto” se quedó fuera del Mundial de 2026 en la última jornada luego de caer goleado por la selección de Colombia. Venezuela no ha clasificado a su primera Copa del Mundo de mayores.

Juan Carlos Osorio en selecciones

El “Profe” ha dirigido un par de proyectos a nivel de selecciones. En 2018, Juan Carlos Osorio asumió las riendas de la selección de Paraguay, pero el colombiano solo estuvo durante un partido al mando de la Albirroja. Mejor resultado tuvo con El Tri.

Osorio dirigió a la selección mexicana en 52 partidos. El entrenador cafetero dejó un balance de 33 victorias, 9 empates y 10 derrotas. El estratega sudamericano concluyó su proceso con El Tri después de quedar eliminado en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 al perder 2-0 con Brasil.

🚨🇻🇪 Juan Carlos Osorio se encuentra entre los candidatos firmes a dirigir a la 'Vinotinto' tras la salida de Batista.



El 'Profe' está entre las opciones y desde la FVF ya saben que el colombiano también se encuentra en la mesa para ser el Seleccionador Nacional de China.



¿Les… pic.twitter.com/xVv21kSkW6 — Samuel Vargas (@SVargasOK) September 24, 2025

