El “Loco” Abreu dejó atrás a Juan Carlos Osorio

Los Xolos de Tijuana han vuelto a competir dentro de la Liga MX. Uno de los promotores de este mejor nivel del club era el trabajo de Juan Carlos Osorio. Con la salida del colombiano y la llegada de Sebastián Abreu al banquillo, las dudas sobre el “Loco” estaban instauradas. Pero Abreu ha demostrado sus capacidades.

Juan Carlos Osorio logró clasificar a los Xolos de Tijuana a la ronda de Playoffs de la Liga MX después de más de siete torneos en los que quedaron eliminados en la primera fase. El listón del estratega cafetero quedó muy alto, pero el “Loco” lo ha podido mejorar.

Los primeros 9 partidos de Juan Carlos Osorio en la Liga MX fueron muy buenos. El estratega colombiano consiguió 4 victorias, 2 empates y 3 derrotas. El conjunto de Osorio marcó 14 goles, pero se complicó mucho en defensa al conceder hasta 16 tantos. Pero estos registros eran muy buenos con relación a los resultados anteriores del club.

En ese mismo arranque Sebastián Abreu ha dejado mejores resultados. En sus primeros 9 partidos en el banquillo de los Xolos, el “Loco” ha obtenido 4 victorias, 4 empates y 1 sola derrota. Sebastián Abreu ha confeccionado un equipo mucho más sólido en defensa al solo permitir 10 goles en contra y haber convertido 19 tantos.

La única derrota de los Xolos de Tijuana ha sido contra las Águilas del América por la segunda jornada del Apertura 2025. El conjunto de La Frontera no pudo vencer a los azulcremas que, con un doblete de Brian Rodríguez y un gol de Rodrigo Aguirre, derrotaron 3-1 a los Xolos.

Los Xolos van por la clasificación directa

Luego de 9 jornadas del Apertura 2025, los Xolos de Tijuana ocupan la quinta posición de la tabla general. El conjunto de La Frontera tiene 16 puntos. Pero la pelea parece estar en el tercer lugar hacia abajo. Cruz Azul (23 puntos) y Monterrey (22 puntos), han sacado una importante ventaja.

Sebastián Abreu y sus dirigidos tendrán una nueva oportunidad para seguir escalando posiciones. Una victoria en la próxima jornada podría ubicarlos en el tercer puesto de la tabla. El jueves 25 de septiembre los Xolos visitarán al Santos Laguna en el Estadio Corona.

Santos Laguna vs. Xolos

