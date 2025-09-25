Messi ha hecho del Inter Miami un mal destino, según Mateusz Klich

La llegada de Lionel Messi ha puesto mucho más en el radar a la Major League Soccer. El futbolista argentino ha acaparado la atención de los medios en un fútbol estadounidense que adquiere más seguidores por su presencia. Pero no todo sería color de rosas. Mateusz Klich considera que es un error firmar por el Inter Miami en la actualidad y Lionel Messi sería el culpable.

Mateusz Klich jugó poco más de dos años en la MLS. El mediocampista polaco defendió los colores del DC United y del Atlanta United. Hace un mes atrás, Klich firmó por el Cracovia de su país, pero dejó una reflexión negativa sobre la presencia de Lionel Messi dentro del Inter Miami.

“No recomiendo Miami mientras Messi esté allí. Es un desastre; la gente se va, los entrenadores y los fisioterapeutas se van. Organizativamente, es pésimo. El padre de Messi (Jorge Messi) prácticamente dirige el club. Todos hablan español y no se puede hacer nada sin su consentimiento. El club en sí está a 45-50 minutos de Miami”, aseguró Mateusz Klich en el canal de Youtube Foot Truck.

Desde la llegada de Lionel Messi al Inter Miami, la directiva del club realizó muchos cambios. Las Garzas cambiaron un equipo completo desde que el argentino aterrizó en suelo estadounidense. Salidas de futbolistas, contrataciones de entrenadores que tuvieron un pasado con “La Pulga” (Gerardo Martino y Javier Mascherano) y la adquisición de excompañeros del FC Barcelona y jugadores de la selección de Argentina son alguno de los ejemplos.

Mateusz Klich cuestionó que el Inter Miami le haya dado mucha importancia al bienestar de Lionel Messi al punto de armar un club hecho a su medida.

Darle la espalda al Inter Miami

Mateusz Klich manifestó una recomendación a los futbolistas que tengan intenciones de fichar por algún club de Estados Unidos. Klich aseguró que hay otros clubes que hacen un mejor trabajo institucional que el Inter Miami. Como si se tratase de un guía turístico, el mediocampista polaco recomendó varios clubes en los que los extranjeros podrían firmar sin arrepentirse.

“Red Bull tiene un estadio mejor ahora, pero el (New York) City también está construyendo un estadio espectacular. Hay clubes como el Columbus Crew y el Cincinnati, que tienen estadios excelentes y una base excelente, pero vivir allí es muy aburrido. Recomendaría Nashville, si tienen la opción de ir al Nashville SC. Es un lugar precioso, la capital del país. Portland y Seattle tienen ambiente, pero es el fin del mundo”, explicó.

Tabla de posiciones en la MLS

Sigue leyendo:

– Guardiola cree que Halaand puede triturar récords de Cristiano Ronaldo y Messi

– Lionel Scaloni habló del nivel de la Liga MX

– Carlos Ruiz le da prestigio a su récord al lado de Cristiano Ronaldo y Messi

– Luis Suárez recibe burlas luego de su escupir a un miembro del staff de Seattle Sounders