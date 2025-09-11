Carlos Ruíz le da prestigio a su récord al lado de Cristiano Ronaldo y Messi

El fútbol de Concacaf tiene un representante en lo más alto del balompié mundial. Carlos Ruíz fue por muchos años el máximo goleador, en todo el mundo, por eliminatorias mundialistas. Pero Cristiano Ronaldo igualó esta histórica marca.

El 9 de septiembre Portugal jugó un partido por las eliminatorias mundialistas a la Copa del Mundo de 2026. El conjunto portugués derrotó 2-3 a Hungría en un duelo en el que los lusitanos mantuvieron la presión e inclinaron la cancha.

Al minuto 58 de partido, CR7 marcó un penal que le permitió a Portugal ponerse por delate en el partido de forma momentánea. Pero a título personal, el tanto le permitió a Cristiano llegar a 39 goles e igualar a Carlos Ruíz como el máximo goleador histórico a nivel selecciones por eliminatorias al mundial. En sus redes sociales, “Pescadito” habló sobre ello.

“Hoy descubrí que el récord de máximo goleador de eliminatorias mundialistas terminó teniendo su verdadero mérito… ¡9 años después! Creo que lo más grande es estar entre esos 2 CRACKS porque ahí es cuando ese récord cobra valor. Como centroamericano, parece restarle importancia”, dijo el exjugador guatemalteco.

Los registros en la cima

Carlos Ruíz logró su hazaña con la selección de Guatemala. El “Pescadito” Marcó 39 goles en 47 partidos por las eliminatorias mundialistas en Concacaf. El partido en el que más goles marcó, Ruíz le convirtió 5 tantos a San Vicente en 2016. Curiosamente, el futbolista guatemalteco jamás pudo disputar un Mundial.

Cristiano Ronaldo igualó este récord, pero necesitó más partidos. El exjugador del Real Madrid anotó sus 39 goles en 49 compromisos (2 partidos más que Carlos Ruíz). El duelo en el que CR7 infló su cifra fue ante Andorra en 2016, año en el que le marcó 4 goles en un solo compromiso.

Cerca en este podio está Lionel Messi. El futbolista argentino marcó 36 goles con Argentina. Según el testimonio del propio jugador del Inter Miami, sus registros no podrán ser mejorados porque disputó sus últimos duelos con la Albiceleste. Messi tuvo esta marca en 72 duelos disputados por las eliminatorias sudamericanas.

