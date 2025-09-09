De rivales a aliados: Íñigo Martínez habló sobre su nueva etapa con Cristiano Ronaldo

El español Íñigo Martínez, reciente fichaje del Al Nassr, dijo este martes sobre el portugués Cristiano Ronaldo, compañero de equipo, que cuando jugaba contra él era “complicado de parar”, pero que ahora le motiva “poder pelear junto a él para ganar títulos”.

“He tenido la oportunidad de jugar contra él muchos partidos, era complicado pararle, pero poder compartir vestuario…no todos tienen la opción y poder tenerlo a mi lado y poder pelear junto a el para ganar títulos es algo que me motiva, me ilusiona. Estoy contento de estar en este gran club con los mejores jugadores del mundo”, apuntó el exdefensor del Barcelona a los medios del club de Arabia Saudí.

Duele ver a Iñigo Martinez con Cristiano Ronaldo…😭💔 pic.twitter.com/cCUJfHsiCe — Guti (@gutiifcb) August 19, 2025

En cuanto a su decisión de fichar por el equipo que dirige el luso Jorge Jesus, dijo que estuvo “bien tomada” porque era el momento para “buscar otros retos, otra ciudad y otra cultura”.

“Es la primera vez que salgo de mi zona de confort y me apetecía mucho, quería otro siguiente paso, competir en esta liga y vivir esta bonita experiencia. Queda mucho por delante, pero se están dando pasos muy importantes y ser partícipe de esto es bonito e ilusionante”, destacó.

más fotos de iñigo martinez con cristiano ronaldo y sus compañeros pic.twitter.com/kHyGJNhO4o — Iñigo Martínez | media (@InigoMtnzpics) August 10, 2025

Para finalizar, añadió que en Arabia Saudí podrá “seguir compitiendo al máximo nivel” y que intentará ganar “todos los títulos posibles”.

