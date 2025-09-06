Cristiano Ronaldo continúa en camino a los 1,000 goles tras doblete con Portugal

Cristiano Ronaldo sigue sumando y acercándose a una marca que parecía imposible: los 1,000 goles oficiales. El capitán de Portugal firmó un doblete en la goleada frente a Armenia, en el inicio de la fase de clasificación rumbo al Mundial 2026, y ya acumula 942 tantos a sus 40 años. Apenas 58 lo separan de ese registro legendario que podría coronar su carrera.

El triunfo de la selección portuguesa fue amplio y cómodo, confirmando su papel como favorita en el Grupo F, donde también compiten Hungría e Irlanda. Pero más allá del resultado, la actuación de Ronaldo y João Félix fue lo más destacado de la noche en el Estadio Republicano Vazgen Sargsyan, en Ereván.

El exatacante del Atlético de Madrid y Barcelona abrió el marcador apenas al minuto 9, con un cabezazo tras un centro preciso de João Cancelo. La conexión funcionó de inmediato y Portugal encontró el camino hacia una goleada tempranera.

Cristiano apareció poco después, al 20’, con un disparo de derecha que amplió la ventaja. El tercero llegó al 30’, cuando Cancelo aprovechó un error en el área para empujar el balón al fondo de la red. Armenia intentó reaccionar con un tiro libre de Eduard Spertsyan, pero la pelota se fue desviada tras rebotar en la barrera.

La segunda mitad comenzó con otro golpe de autoridad. En el 46’, Cristiano Ronaldo volvió a marcar, esta vez con un disparo desde fuera del área que dejó sin opciones al arquero Henri Avagyan. Fue su segundo gol de la noche y el que lo mantuvo firme en la cuenta regresiva hacia los 1,000.

More angles of Cristiano Ronaldo’s beautiful 140th goal for Portugal 🔥🇵🇹 pic.twitter.com/274DPiGhM1 — FOX Soccer (@FOXSoccer) September 6, 2025

Relevo de lujo y cierre con goleada

El técnico luso decidió darle descanso al veterano goleador en el minuto 56. En su lugar entró Gonçalo Ramos, delantero del PSG, que apenas necesitó cinco minutos para marcar diferencia. Con un taconazo, João Félix cerró su doblete tras asistencia del joven atacante.

Armenia volvió a tener su mejor oportunidad en otro tiro libre, ahora de Hovhannes Harutyunyan, pero el portero Diogo Costa respondió sin problemas. La defensa portuguesa se mostró sólida y mantuvo el arco en cero durante todo el encuentro.

Tras este triunfo, Portugal se prepara para viajar a Budapest, donde enfrentará a Hungría el próximo 9 de septiembre. Mientras tanto, Cristiano Ronaldo sigue escribiendo capítulos de su historia y cada gol lo acerca un poco más a la cifra mágica de los 1,000.



