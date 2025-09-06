El Genoa amarró a Johan Vásquez

Johan Vásquez es uno de los futbolistas mexicanos más destacados de Europa. Después de un comienzo irregular en la Serie A, Vásquez se ha consolidado en el fútbol de italiano. El exjugador de Pumas de la UNAM es uno de los líderes del Genoa, al punto de que el club fue capaz de rechazar millonarias cantidades de dinero.

El defensor mexicano de 26 años es uno de los capitanes del Genoa y una de las cartas de confianza del entrenador Patrick Vieira. El conjunto italiano no quiso perder a Vásquez en el mercado de traspaso y logró retenerlo a toda costa. El Genoa eludió los embates millonarios del Porto.

“Johan Vázquez es el capitán del Genoa. El plan del Genoa fue bajo ningún punto de vista desprenderse de Johan Vázquez. Hubo un club que llegó a ofrecer hasta 20 millones de euros ($23.4 millones de dólares). Ese club fue el Porto. Eso fue en verano, fue justo sobre el deadline (fecha límite). Habrá sido antes de que vendan a Koni De Winter porque la idea siempre fue vender a Winter y no ha Johan Vázquez“, reveló César Luis Merlo para Vamos Show.

Pero la tarea de los directivos del Genoa no fue sencilla. Johan Vásquez llamó la atención de varios clubes. El defensor mexicano pudo haber dado el salto a un club grande de Portugal, Italia o incluso pudo haberse marchado al fútbol inglés. Vásquez levantó muchas miradas en el Viejo Continente.

“Metió varias ofertas, pero más allá que lo quisieron en la Roma, lo quiso el Sunderland, el club (Genoa) no lo quiso vender y por tal motivo lo que va a ocurrir en los próximos días es que van a ver la fotito de la oficialización de la renovación del contrato de Johan Vásquez con el Genoa hasta junio de 2028“, agregó el periodista.

Johan Vásquez en Italia

En agosto de 2021, Johan Vásquez dejó a los Pumas de la UNAM para integrarse al Genoa de Italia. En sus primera experiencias europeas, Vásquez ha tenido que sobresalir en equipos modestos del fútbol italiano y ha logrado captar miradas en otros clubes.

Hasta ahora, entre sus etapas en el Genoa y el Cremonense, Johan Vásquez ha jugado 137 partidos en el fútbol europeo. El exdefensor de los Pumas de la UNAM ya tiene más de 10,000 minutos en su experiencia en el Viejo Continente. El valor de Vásquez, según Transfermarkt, es de $16.4 millones de dólares.

Sigue leyendo:

– Johan Vásquez, capitán del Genoa en el comienzo de la temporada 2025-26

– Johan Vásquez respalda a Santiago Giménez

– Sebastián Cáceres reveló que quería marcharse del América

– México vs. Japón: horarios, dónde ver y alineaciones probables del duelo amistoso de El Tri

