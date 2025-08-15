Johan Vásquez, capitán del Genoa en el comienzo de la temporada 2025-26

El Genoa inició la temporada 2025-26 con una sonrisa y con un nuevo líder en el campo. Johan Vásquez, defensa central mexicano, debutó oficialmente como capitán del equipo en el triunfo 3-0 sobre el Vicenza por la primera ronda de la Coppa Italia.

La noche no solo dejó el pase a la siguiente fase, sino también una actuación sólida del sonorense, quien participó directamente en uno de los goles.

Johan Vasquez in his first official match as the NEW CAPTAIN of Patrick Vieira’s Genoa. 🤩🇮🇹



Orgullo mexicano. 🇲🇽❤️ pic.twitter.com/prmo45mJN0 — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) August 15, 2025

La primera anotación llegó gracias a Valentin Carboni, que abrió el marcador en la recta inicial del encuentro. Sin embargo, el momento clave para Johan se produjo poco antes del descanso. Tras un tiro de esquina, presionó a su marcador dentro del área, lo que llevó a Francesco Benassai a cometer un autogol que puso el 2-0 y dio tranquilidad al equipo de Patrick Vieira rumbo al vestuario.

En la segunda parte, Nicolae Stanciu selló la victoria con un potente disparo desde la frontal, un gol que terminó de sentenciar el partido y sellar la clasificación. Con el resultado, el Genoa avanza con paso firme y refuerza su confianza para lo que viene.

El liderazgo de Johan Vásquez se consolida

La capitanía de Vásquez no llegó de manera improvisada. El defensor ya había portado el brazalete en algunos compromisos de la temporada pasada, pero ahora la designación es oficial. Según el cuerpo técnico, su liderazgo, constancia y voz de mando dentro del vestuario lo convirtieron en la elección natural para guiar al equipo.

En la pretemporada, el mexicano ya había ejercido como capitán, aunque sin la confirmación formal. El debut de la campaña sirvió para sellar esa condición. “Es un honor y una responsabilidad. Siempre daré todo por este equipo”, dijo Johan a los medios italianos al final del encuentro.

Su rol va más allá de la defensa. En el campo, organiza a la zaga, corrige posicionamientos y motiva a sus compañeros en los momentos clave. Fuera de él, es uno de los referentes para los nuevos fichajes y un puente entre el plantel y la afición.

Con esta victoria y el brazalete en su brazo, Johan Vásquez inicia una etapa que podría marcar su consolidación definitiva en el fútbol europeo.



