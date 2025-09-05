Kylian Mbappé igualó a Thierry Henry como segundo máximo goleador de Francia

Kylian Mbappé sigue haciendo historia con la camiseta de Francia. Este viernes, en la victoria 2-0 contra Ucrania en Breslavia, el delantero del Real Madrid firmó el segundo tanto de su selección y alcanzó los 51 goles en 90 partidos internacionales, cifra que lo iguala con Thierry Henry como segundo máximo artillero en la historia de Les Bleus.

Por delante solo le queda Olivier Giroud, quien mantiene el récord absoluto con 57 anotaciones en 137 encuentros. Es decir, Mbappé está a tan solo seis tantos de convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos para su país, un objetivo que parece cuestión de tiempo dada su efectividad.

¡GOLAZO DE MBAPPE! 🔥 Brutal definición del 10 del Madrid para poner el 0-2 que le da calma a Francia 🤌🏼🇫🇷 #EliminatoriasEnVix pic.twitter.com/5p09iLuUNq — TUDN USA (@TUDNUSA) September 5, 2025

Francia impuso jerarquía en Breslavia

El triunfo francés tuvo un valor adicional: llegaba en lo que, a priori, era su visita más complicada dentro del Grupo D de las eliminatorias al Mundial 2026. Frente a Ucrania, y en un ambiente especial con miles de refugiados presentes en la grada, el equipo de Didier Deschamps mostró su capacidad de adaptación.

El partido se abrió temprano. En el minuto 10, Bradley Barcola desbordó por la izquierda y cedió a Michael Olise, quien definió con calidad para el 1-0. Francia dominaba sin sobresaltos y pudo ampliar la ventaja poco después con otro disparo del propio Olise que exigió al portero Anatoliy Trublin.

Pero el complemento cambió de tono. Ucrania apretó y dispuso de tres oportunidades consecutivas que casi terminan en gol: un cabezazo de Dovbyk despejado en la línea, un remate de Kaliuzhnyi que exigió a Mike Maignan y un disparo al poste de Illya Zabarnyi. Durante esos dos minutos de vértigo, los locales acariciaron el empate.

La tensión duró hasta el minuto 82, cuando Mbappé sentenció. A pase de Aurélien Tchouaméni, el capitán arrancó en velocidad, dejó atrás a Zabarnyi y fusiló con un derechazo al palo izquierdo. Golazo que no solo cerró el partido, sino que también lo colocó en un lugar privilegiado de la historia de la selección.

Mbappé, cada vez más cerca del récord

Con apenas 26 años, Mbappé está a seis goles de Giroud y ya superó en efectividad a leyendas como Henry, quien necesitó 123 partidos para alcanzar sus 51 tantos. El nuevo ídolo del Real Madrid, en cambio, lo consiguió en apenas 90.

Si mantiene su promedio goleador, todo apunta a que pronto se convertirá en el máximo goleador histórico de Francia. Un récord que, por trayectoria y juventud, podría ampliar de manera considerable en los próximos años.



Sigue leyendo:

· Mauricio Pochettino deja atrás la polémica con Christian Pulisic

· Seleccionador de Nicaragua provoca a Miguel Herrera

· Messi pone en duda llegar al Mundial 2026 con Argentina