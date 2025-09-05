Mauricio Pochettino deja atrás la polémica con Christian Pulisic

Mauricio Pochettino, entrenador de la selección de Estados Unidos, afirmó este viernes que la polémica del verano con Christian Pulisic quedó en el pasado y que el equipo está enfocado en lo deportivo.

El técnico argentino habló en la previa del amistoso contra Corea del Sur, donde se espera el regreso del capitán estadounidense.

“Todos cometemos errores en algún momento, porque interpretamos la situación de forma diferente. Lo más importante es que cuando eres inteligente, hay que saber avanzar y hacer las cosas correctas. Yo quiero ser inteligente”, declaró Pochettino.

El origen de la polémica con Pulisic

El conflicto surgió en junio, cuando Pulisic decidió no disputar la Copa Oro de la Concacaf para descansar tras dos exigentes temporadas con el AC Milan. El atacante, que cumplirá 27 años el próximo 18 de septiembre, se mostró dispuesto a participar en un par de amistosos, pero Pochettino rechazó la propuesta asegurando que prefería mantener al mismo grupo.

En aquel momento, el técnico declaró: “Soy el entrenador. No soy un maniquí”, lo que generó tensiones y críticas en el entorno de la selección.

El gesto de Pulisic fue cuestionado públicamente por exfiguras del fútbol estadounidense como Landon Donovan y Clint Dempsey, líderes históricos en goles con la selección. Sus comentarios desataron respuestas duras tanto del propio Pulisic como de sus compañeros actuales.

Pochettino y el nuevo capítulo con Pulisic

Mientras tanto, Pulisic se ha mantenido en silencio durante los entrenamientos en Nueva Jersey. El delantero estadounidense no habló con los medios, pero Pochettino aseguró que el jugador está motivado:

“Christian está feliz de estar aquí. Por supuesto, es un jugador muy importante para nosotros”, señaló el entrenador.

Con este mensaje, Pochettino intenta cerrar un capítulo polémico y centrar la atención en el futuro inmediato de la selección de Estados Unidos, que se prepara para el próximo Mundial con Pulisic como líder dentro del campo.

Sigue leyendo:

– Venezuela o Bolivia: ¿Quién está más cerca al repechaje del Mundial 2026?

– Portugal buscará ganar el primer Mundial de su historia en honor a Diogo Jota

– Messi pone en duda llegar al Mundial 2026 con Argentina