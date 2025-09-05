Portugal buscará ganar el primer Mundial de su historia en honor a Diogo Jota

Diogo Jota “es una fuerza y un punto de motivación” para la selección de Portugal, que buscará clasificarse y ganar el Mundial de 2026 en memoria de su fallecido compañero, reveló este viernes el seleccionador, el español Roberto Martínez.

En rueda de prensa desde Ereván (Armenia), Martínez recordó el “muy emotivo” reencuentro de la selección lusa, que esta semana volvió al trabajo por primera vez desde la muerte de Jota en un accidente de tráfico en Zamora (España) el pasado 3 de julio.

“Fue un encuentro emotivo, difícil, pero también muy bonito porque ahora tenemos la oportunidad y la responsabilidad de luchar por el pueblo portugués, pero también por Diogo, y eso es una fuerza especial“, dijo Martínez.

🇵🇹 «Queremos honrar a memória do Diogo Jota»



No primeiro estágio após o falecimento do Eterno 21, Roberto Martínez protagonizou um discurso recheado de emoção. pic.twitter.com/OyMoKc8orK — ZEROZERO (@zerozeropt) August 29, 2025

Esto es “porque Diogo quería ganar el Mundial”, por lo que el exdelantero del Liverpool se convirtió en “una fuerza, un punto de motivación” para la selección portuguesa.

Portugal comenzará este sábado frente a Armenia su clasificación para el Mundial de 2026, un partido en el que el conjunto capitaneado por Cristiano Ronaldo tendrá que, según Martínez, “mostrar personalidad” para contrarrestar el factor campo del rival.

Roberto Martínez también afirmó que el gran reto ahora será “cambiar el chip” para una nueva competición tras la conquista de la Liga de Naciones, pero aseguró que su “equipo está muy centrado”.

Tras enfrentarse a Armenia, la selección portuguesa partirá hacia Budapest, donde el próximo día 9 se medirá a Hungría.

