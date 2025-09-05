Venezuela o Bolivia: ¿Quién está más cerca al repechaje del Mundial 2026?

Queda solo una jornada en las Eliminatorias Conmebol al Mundial de 2026 y aún no se define quien irá al repechaje: Venezuela o Bolivia.

La Vinotinto perdió 3-0 ante Argentina y Bolivia cayó 3-0 ante Colombia en la jornada de este jueves por las Eliminatorias. Ambos equipos volverán a casa para disputar la última oportunidad de llegar a la Copa del Mundo de 2026.

Venezuela tiene la clasificación en su poder

La Vinotinto tiene la clasificación al repechaje en sus manos con 18 puntos, ubicado en el séptimo puesto de la tabla.

Venezuela se enfrentará a Colombia en casa en el Monumental de Maturín. Con una victoria aseguran el cupo al repechaje, aunque con un empate o derrota dependen del resultado de Bolivia.

Por su parte, Bolivia recibirá a Brasil en el estadio El Alto con la obligación de sumar tres puntos ante la Canarinha y esperar un traspié de Venezuela.

Los bolivianos están en el octavo puesto con 17 unidades. En caso de empate y derrota de Venezuela, Bolivia quedaría fuera debido a la amplia diferencia de goles.

La Vinotinto tiene -7 en la diferencia de goles, mientras que Bolivia tiene -19, la peor de todas las Eliminatorias.

6 selecciones de Conmebol confirman su pase al Mundial 2026

Las selecciones de Uruguay, Colombia y Paraguay sellaron este jueves su boleto para el Mundial de 2026 y acompañarán en el torneo a Argentina, que ganó en el último partido de Leo Messi como local en unas eliminatorias mundialistas, Brasil y Ecuador.

Los cupos directos por Sudamérica a la cita norteamericana de Estados Unidos, México y Canadá, ya están reservados, pero el suspenso se prolongará hasta la última jornada.

Precisamente las aspiraciones de la Vinotinto por llegar en un mejor estado al fin de las eliminatorias fueron truncadas por un inmenso Messi, quien con un doblete en el 3-0 en Buenos Aires, llegó a la cima de la tabla de artilleros con ocho tantos.

