Luis Suárez arrepentido por escupitajo al asistente de Seattle Sounders

Tuvieron que pasar más de 90 horas para que Luis Suárez, delantero del Inter Miami saliera a tratar de lavar un poco su imagen con una disculpa pública este jueves en sus redes sociales del escupitajo que realizó contra un asistente técnico de Seattle Sounders el pasado domingo en final de la Leagues Cup.

Como se recordará Suárez se vio inmerso en una serie de enfrentamiento con el defensa mexicano Obed Vargas y otros integrantes del equipo ganador de la final del torneo que incluye a equipos de la Major League Soccer (MLS) y Liga MX, que derivó en una agresión con un escupitajo a un integrante del staff técnico del equipo del estado de Washington.

Suárez tuvo que enfrentar cientos de críticas por otro de sus acostumbrados compartamientos donde pierde los estribos y deriva en este tipo de sucesos que dieron la vuelta al mundo mostrando a un jugador sin espíritu deportivo y tratando de resolver con actos de indisciplina lo que no pudieron conseguir en el terreno de juego.

La carta de arrepentimiento

Este jueves lo primero que expuso el delantero charrúa fue felicitar al Seattle Sounders por la victoria contundente en la final de la Leagues Cup con un marcador de 3-0 sobre un Inter Miami plagado de sus estrellas como Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba y Rodrigo de Paul.

Enseguida determinó publicar esta carta en donde admite su error y su falta de carácter para poder controlar sus emociones y agredir con el escupitajo al asistente técnico del Inter Miami en un suceso que dijo no debió suceder.

“Lo primero, quiero felicitar a Seattle Sounders por el triunfo en la Leagues Cup. Pero, sobre todo, quiero pedir disculpas por mi comportamiento al finalizar el partido.

Fue un momento de mucha tensión y frustración, donde apenas terminó el partido pasaron cosas que no tendrían que haber pasado, pero eso no justifica la reacción que tuve. Me equivoqué y lo lamento sinceramente.

No es la imagen que quiero dar ni frente a mi familia, que sufre por mis errores, ni frente a mi club, que tampoco merece verse afectado por algo así.

Me siento mal por lo ocurrido y no quería dejar pasar la oportunidad de reconocerlo y pedir perdón a todos los que se sintieron mal por lo que hice.

Sabemos que todavía queda mucha temporada por delante y vamos a trabajar juntos para poder conseguir los éxitos que este club y toda su hinchada se merecen.

Un abrazo a todos”, escribió en este comunicado en sus redes sociales.

La MLS todavía no publica la sanción

Hasta el momento el comité disciplinario de la Leagues Cup y de la MLS no han dado a conocer el monto de la sanción que se le impondrá a Luis Suárez y al español Sergio Busquets, que también quedó en evidencia como le propina un puñetazo en el rostro al jugador del Seattle Sounders. Obed Vargas.

Hay que recordar que al jugador mexicano, Héctor Herrera, le dieron tres juegos de suspensión por un acto similar, además de que el Houston decidió dejarlo fuera del equipo, por lo que se espera una sanción similar por parte de la liga.

Por lo pronto también cabría la posibilidad de que no se mida con la misma vara por el simple hecho de ser compañeros del astro argentino Lionel Messi. Habrá que esperar si hay mano dura.

