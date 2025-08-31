Seattle Sounders golean al Inter Miami y frustran a Messi en la final de la Leagues Cup

Los Seattle Sounders se consagraron campeones de la Leagues Cup tras vencer 3-0 al Inter Miami en la final disputada este domingo en el Lumen Field. Con un estadio repleto, donde 69,314 aficionados hicieron sentir la presión, el conjunto de Washington levantó por primera vez este trofeo y dejó a Lionel Messi sin la posibilidad de sumar un nuevo título en Estados Unidos.

GOOOOOAAAAAL! DE ROSARIO!!! ⚽️💚



Osaze with the header to give @SoundersFC the lead in #LeaguesCup2025 Final 💪



Watch it live with MLS Season Pass on Apple TV 📺 https://t.co/ca518VWtcX pic.twitter.com/kMOdiAiPYk — Leagues Cup (@LeaguesCup) September 1, 2025

El partido comenzó con un ritmo intenso y muy pronto el cuadro local encontró la ventaja. Osaze De Rosario abrió el marcador con un cabezazo al segundo palo que sorprendió a la defensa visitante. El gol obligó al Inter a adelantar líneas y en ese tramo tuvo dos ocasiones claras para igualar el resultado, pero no logró concretar.

Legacy secured ✨



Another international crown for @SoundersFC as they lift the #LeaguesCup2025 trophy! pic.twitter.com/mr6jb3uNJo — Leagues Cup (@LeaguesCup) September 1, 2025

Seattle no perdonó y Miami se quedó sin reacción

La segunda mitad confirmó la superioridad de los Sounders. Con un Inter que dependía de la inspiración de sus figuras, el equipo de Seattle mantuvo la calma y aprovechó los espacios. Alex Roldán amplió la diferencia desde el punto penal, venciendo al arquero Oscar Ustari y dejando el partido prácticamente sentenciado.

Alex Roldan doesn't miss from the spot and doubles the lead for the Sounders in the Final!!! 🤩💚



Los de Seattle se acercan al título de #LeaguesCup2025 🏆



Watch it live with MLS Season Pass on Apple TV 📺 https://t.co/ca518VWtcX pic.twitter.com/8pZNiNgWsz — Leagues Cup (@LeaguesCup) September 1, 2025

A pocos minutos del final, Paul Rothrock puso el tercero y desató la euforia en las gradas. Para Messi y sus compañeros —Luis Suárez, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets y Jordi Alba— fue un golpe difícil de digerir, ya que no lograron mostrar la solidez que los llevó hasta la final.

Paul Rothrock seals #LeaguesCup2025 title for the Sounders FC 🏆 pic.twitter.com/RnqLUf0PHz — Leagues Cup (@LeaguesCup) September 1, 2025

Con esta victoria, los Sounders se convirtieron en el primer club en conquistar todos los títulos posibles en Norteamérica, sumando la Leagues Cup a su historial. Para Inter Miami, la derrota significó no poder repetir la hazaña de 2023, cuando se habían coronado campeones.

En lo inmediato, Messi se unirá a la selección argentina para disputar las últimas jornadas de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Por su parte, en la MLS, Seattle enfrentará al LA Galaxy, mientras que el Inter Miami visitará a Charlotte FC el 13 de septiembre.



Sigue leyendo:

· Sergio Ramos sorprende con un lanzamiento musical: ‘Cibeles’, dedicada al Real Madrid

· Liverpool golpeó al Arsenal con uno de los mejores goles de la fecha a nombre de Szoboszlai

· Lionel Messi se despide de las Eliminatorias Sudamericanas