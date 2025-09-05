Rodrigo Aguirre y Federico Viñas ayudan a Uruguay a calificar su quinto Mundial seguido

Rodrigo Aguirre y Federico Viñas con presente y pasado en la Liga MX colaboraron con sendos goles a que Uruguay dirigida por el argentino Marcelo “Loco” Bielsa eliminara del camino mundialista a Perú 3-0 y al mismo tiempo le permitiera a los charruas asistir a su quinta justa universal consecutiva.

Una victoria importante que los uruguayos salieron a buscar desde el primer minuto en un estadio Centenario lleno hasta las lamparas para alentar a que el cuadro dirigido por Bielsa pudiera doblegar a los peruanos y con eso garantizar la presencia de los charrúas en los Mundiales en forma seguida desde Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora México, Estados Unidos y Canadá 2026.

En la victoria mucho tuvieron que ver los delanteros Rodrigo Aguirre que juega junto con Brian Rodríguez en el América, así como Federico Viñas que también tuvo paso por las Águilas, así como de Giorgian De Arrascaeta, para establecer el triunfo 3-0 que les permitirá acompañar a Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, así como al ganador del repechaje entre Venezuela y Bolivia.

Fiesta charrúa

La selección de Uruguay no iba a dejar pasar el partido contra los peruanos en su casa del estadio Centenario y sus aficionados respondieron con una entrada hasta las lamparas que hizo recordar aquel duelo inaugural del Mundial de hace 95 años en donde ambos cuadros se vieron las caras en la justa mundialista de 1930.

Así el cuadro charría le puso el broche de oro al proceso bajo el mando del controvertido técnico argentino Marcelo Bielsa que dio inicio hace dos años con una victoria contra Chile el 8 de septiembre de 2023.

Es cierto que antes del encuentro las emociones iban y venían en los uruguayos, pero eso no fue impedimento para que fueran al abordaje contra el cuadro inca en donde la tarjeta amarilla de Marcos López sobre Facundo Pellistri, fue la muestra de que los charrúas irían por el boleto mundialista sin importar la dureza de sus rivales.

Así con una delantera donde aparecieron desde el inicio los americanistas Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre se conjuntaron con Pellistri y Memo Varela para permitir que el “Búfalo” a los 14 minutos pusiera el 1-0 con un gran remate de cabeza.

Los dueños de casa se fueron más con todo al frente generando dos opciones que no pudo concretar De Arrascaeta, mientras que los peruanos pusieron a prueba al portero charrúa Sergio Rochet con un disparo de Yosimar Yotún con las peores intenciones.

En la segunda mitad Perú arrancó fuerte, pero sin puntería con llegadas de Advíncula, recibiendo como respuesta dos aproximaciones del propio Rodrigo Aguirre que dieron paso al 2-0 logrado por De Arrascaeta, cuando el mediocampista del Flamengo recibió el esférico dentro del área y con un fuerte disparo puso el balón en las redes a los 58 minutos.

ASISTENCIA DE BRIAN RODRÍGUEZ Y GOL DE FEDERICO VIÑAS 🦅 pic.twitter.com/cim61uqmll — Club América Out Of Context (@OutOfContextAme) September 5, 2025

Uruguay siguió presionado y de la banca apareció el exdelantero del León y América, así como ahora del Real Oviedo para colocar con disparo de zurda el 3-0 al minuto 80 y así darles el pase al Mundial 2026 en un proceso cuyos resultados fueron acabando con las dudas.

Seguir leyendo:

– Rodrigo Aguirre, del América, es hospitalizado en Uruguay por mareos

– Destrozado: así quedó el pie derecho de Federico Viñas después del pisotón de Juan Pablo Segovia [Foto]

– México negocia con Uruguay para medirse en la fecha FIFA de noviembre próximo





