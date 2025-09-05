Messi pone en duda llegar al Mundial 2026 con Argentina

Lionel Messi dio una noticia este jueves tras jugar su último partido de Eliminatorias sobre una posibilidad de no estar en el Mundial de 2026.

El 10 de Argentina afirmó que por la edad reconoce que no es lógico que esté para el Mundial, aunque afirma que sigue con la ilusión.

“Lo mismo que dije en su momento. No creo que juegue otro Mundial. Por edad, lo más lógico es que no llegue, pero estamos ahí, estoy ilusionado, con ganas y como dije siempre, voy día a día, partido tras partido (…) Es eso, ir día a día, sintiendo sensaciones, y lo que está claro es que hoy era el último aquí”, comentó Messi al término del partido.

Messi llegaría con 38 al Mundial de 2026 y posiblemente cumpla los 39 durante la fase eliminatoria de la Copa del Mundo.

¡Se va despidiendo una leyenda! Gracias Leo Messi por tu fútbol en las #EliminatoriasSudamericanas 🥲🇦🇷 pic.twitter.com/4VnIBTaXOq — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 5, 2025

El delantero argentino ha lidiado con lesiones en el Inter Miami en los últimos meses que no le ha permitido una continuidad en el equipo de la MLS.

El capitán de la selección albiceleste, que ganó la Copa del Mundo en 2022 celebrada en Catar, subrayó que la prioridad es “sentirse bien”. “Y, sobre todo, ser sincero conmigo mismo. Cuando me siento bien, disfruto, y si no estoy bien, lo paso mal y prefiero no estar. Así que iremos viendo”, añadió.

“Ir partido tras partido. A esta altura nueve meses pasan muy rápido y al mismo tiempo es un montón. Veré cómo me iré sintiendo”, incidió.

Lionel Messi no viajará a Ecuador

La selección de Argentina disputará su último partido de Eliminatorias ante Ecuador en Guayaquil.

Messi anunció que no viajará con el equipo en un encuentro que ambos equipos no se juegan más que los tres puntos. Las dos selecciones tienen el cupo directo al Mundial de 2026.

El 10 argentino respondió sobre si está abierto a la posibilidad de un partido de despedida en la selección.

“No es algo que me guste, que quiero ni que estoy esperando, pero va pasando el tiempo, ya son muchos años, y bueno, a veces me siento bien, a veces no tan bien y depende mucho de eso”.

