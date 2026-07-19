ICE detiene a un inmigrante ruso que estudiaba la preparatoria en Texas con una visa vencida

Durante un operativo llevado acabo en el aeropuerto Hobby, ubicado a siete millas del centro de Houston, Texas, personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo a Alim Garipov, estudiante ruso que cursaba la preparatoria con una visa vencida.

El inmigrante de 18 años se mudó junto con su famila a Estados Unidos desde Baltasi, un asentamiento en el centro-sur de Rusia, en 2022.

Desde entonces, había solicitado asilo y mientras esperaba una respuesta del gobierno estadounidense asistía a Bellaire High School, reconocida institución pública en Bellaire, Texas, perteneciente al Distrito Escolar Independiente de Houston (HISD).

En una entrevista concedida a KHOU 11, canal de televisión local, Ann Linsley, profesora de la escuela Bellaire, mencionó haber recibido un correo electrónico de la tía de Garipov alrededor de las 11:30 p. m. del viernes, donde le informaba que había sido detenido por el ICE y luego trasladado a un centro del ICE ubicado en la ciudad de Conroe.

Aunque los padres de Garipov y su hermana menor estaban con él cuando fue detenido, ninguno de ellos quedó bajo custodia de las autoridades.

Al parecer, el inmigrante ruso regresaba a la ciudad después de asistir a un programa de una semana en Harvard, pues debido a que cursa su último año de preparatoria analiza opciones para asistir a la universidad a mediante una beca.

Elizabeth Ann Fletcher, abogada y representante demócrata por el 7.º distrito congresional de Texas, se ha dado a la tarea de acercarse a la familia del estudiante ruso para brindarles asesoria legal.

La congresista de 51 años, describe al joven detenido por ICE como uno de los mejores estudiantes de la Bellaire High School, al grado de haber aprendido, de manera autodidacta, inglés y programación informática.

A esto debe sumarse que figura como uno de los capitanes del equipo de natación de su escuela y también ocupa el cargo de presidente de la Asociación de Estudiantes Rusos.

Con la detención de Alim Garipov se enrace todavía más el ambiente en Texas, pues 11 días antes un agente del ICE mató a balazos al inmigrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, en un incidente registrado en el barrio de Magnolia Park de Houston.

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