Autoridades sanitarias investigan contagios de tuberculosis en un centro de detención de inmigrantes

Las autoridades sanitarias de Colorado dieron a conocer que investigan la confirmación de un caso de tuberculosis descubierto en una persona ingresada en un centro de detención de inmigrantes ubicado en Aurora, la tercera ciudad más grande de Denver.

Aunque algunos medios informativos locales señalan que, hasta una docena de internos podrían haber adquirido la enfermedad, todavía no se efectúa una visita de especialistas para verificar tal señalamiento al interior de las instalaciones donde temporalmente llegan a ubicarse a cientos de personas detenidas por haber ingresado al territorio estadounidense sin la documentación necesaria para avalar su estancia.

La única información oficial publicada por el Departamento de Salud del condado Adams es que, en el inmueble administrado por la empresa privada GEO Group para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), sólo existe un enfermo, pero no se especifica de quién se trata.

La preocupación de los familiares de los extranjeros carentes de estatus legal que permanecen en el sitio con capacidad para albergar hasta 1,500 detenidos es la posibilidad de que la bacteria de la tuberculosis se haya extendido, pues no existe un protocolo sanitario implementado para al menos marcar una sana distancia entre las personas.

La tuberculosis puede llegar a producir daños severos en los pulmones de las personas contagiadas. (Crédito: Rajesh Kumar Singh / AP)

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que se transmite exclusivamente a través del aire cuando un enfermo tose, estornuda, habla o incluso llega a cantar.

En casos extremos, sino se atiende a tiempo, puede llegar a dañar principalmente a los pulmones, pero también a otros órganos como el cerebro, los riñones o la columna vertebral.

A raíz de que el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE) señaló que el Departamento de Salud de Adams y la Clínica de Tuberculosis de Denver reportó “obstáculos” para investigar lo qué sucede en el mencionado centro de detención, se le exigió a GEO Group, además de permitir el ingreso de especialistas para corroborar que no haya más enfermos, entregar los expedientes médicos de toda la población en el lugar, incluidos los empleados en servicio, contratistas, visitantes y personas trasladadas o liberadas.

“La continua falta de GEO de proporcionar acceso completo y oportuno está obstaculizando una investigación de salud pública.

Cada retraso hace más difícil identificar, examinar y tratar a las personas que pudieron haber estado expuestas y aumenta el riesgo de una mayor transmisión”, indica un comunicado emitido por la CDPHE.

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