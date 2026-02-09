Denuncian malas condiciones en centro de detención en California

En una nota pegada a una botella de plástico, personas bajo custodia denunciaron las malas condiciones que se tienen en el Centro de Detención de Otay Mesa (OMDC), de acuerdo con una organización defensora de los derechos de los inmigrantes en California.

Según el grupo San Diego Bike Brigade, la botella de plástico con el mensaje se recuperó afuera del OMDC, localizado en el condado de San Diego, donde inmigrantes arrestados se encuentran bajo custodia.

La organización en favor de los inmigrantes aseguró que la nota, que fue escrita a mano, se trataba de una denuncia.

Sigue leyendo: Newsom anuncia nueva garita en California

“Buenas tardes. Mi nombre es (…) y mi esposa y yo estamos en el OMDC desde el 15 de abril de 2025 (…). Aquí hace frío todo el tiempo y la comida es mala“, dice el escrito, según la organización, que no hizo pública la identidad del autor para evitar posibles represalias en el centro de detención.

La persona escribió en la nota que él y su esposa llevaban alrededor de 290 días en el OMDC sin comer fruta.

El autor del escrito también hizo alusión a los espacios que denominó como “jaulas”, en donde debían permanecer mientras estuvieran bajo custodia.

Sigue leyendo: Más de $2.5 millones de dólares en fentanilo son asegurados en frontera de California con México

“Estamos en una habitación enorme sin puertas ni ventanas. No vemos ni césped ni árboles. Estamos constantemente enfermos“, se menciona en el escrito.

De acuerdo con la organización, la nota fue pegada a la botella de plástico y lanzada desde el interior del centro de detención y recuperada por los asistentes de una vigilia, que desde hace varios meses se reúne una vez por semana afuera del OMDC, dijo Jeane Wong, de San Diego Bike Brigade.

“Fuimos torturados en nuestro país y ahora estamos en prisión indefinidamente sin la oportunidad de prepararnos adecuadamente para un juicio”, dijo el autor de la nota, quien solicitó ayuda ante las difíciles condiciones que deben enfrentar en el centro de detención.

Sigue leyendo: Autoridades confiscaron cantidad récord de metanfetaminas y fentanilo que intentó cruzar un mexicano en la frontera con California

De acuerdo con San Diego Bike Brigade, no se trata de la primera nota pegada a una botella de plástico que ha sido recuperada en el exterior del OMDC.

Wong aseguró que se han recuperado al menos 14 botellas con notas, que incluyen desde nombres hasta números de los detenidos.

El congresista Juan Vargas intentó visitar el centro de detención de Otay Mesa después de recibir varias denuncias sobre las malas condiciones, pero le negaron el ingreso.

Sigue leyendo:

· Condenan a cadena perpetua al asesino de una cajera latina en California

· California y México firman acuerdo para nuevo cruce fronterizo en Otay Mesa que reducirá mucho los tiempos de espera

· La CBP halla $2.5 millones de dólares en metanfetamina en la frontera Tijuana-San Diego