California y México firman acuerdo para nuevo cruce fronterizo en Otay Mesa que reducirá mucho los tiempos de espera

La frontera con México tendrá a finales de 2024 un nuevo cruce en California que se piensa reducirá dramáticamente los tiempos de espera según el acuerdo de entendimiento firmado y anunciado esta semana en Otay Mesa. El proyecto llevaba años de haber sido concebido.

Representantes de California y del gobierno de México firmaron el acuerdo-compromiso para el cruce fronterizo que será el tercero en la zona de San Diego-Tijuana. La diferencia es que en éste se buscará que los tiempos de espera no sean mayores a 20 minutos, con lo que se solventaría el dolor de cabeza que viven a diario muchas personas sobre todo al cruzar hacia California.

La actual lentitud para cruzar afecta la economía regional y también provoca mucha contaminación por la enorme cantidad de motores encendidos a veces por varias horas.

“Otay Mesa II”, también llamado Otay Mesa East, se sumará cuando sea completado al cruce mayor de la garita de San Ysidro y al cruce de Otay Mesa, cerca del aeropuerto de Tijuana y que está a solo unos 3 kilómetros al oeste del que será el nuevo cruce.

The Otay Mesa border crossing opened 35 years ago, amid concerns that crossings in San Ysidro were reaching capacity. Today, we're building #OtayII to expand the $47.5 billion bilateral trade at our commercial ports of entry. https://t.co/HoY91LQVZy

