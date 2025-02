4 cosas que debe saber sobre la tuberculosis

Un brote de tuberculosis en Kansas tiene a la gente de todo el país preocupada. Estos datos te ayudarán a entender mejor el riesgo.

La tuberculosis es poco común en los Estados Unidos, pero cuando alguien tiene la enfermedad, los síntomas más comunes son tos que dura más de dos semanas y dolor en el pecho.

By Meeri Kim

Es posible que hayas visto reportes de un brote de tuberculosis en Kansas City y hayas pensado: ¡Oh, no! ¿Es esto el comienzo de algo más grande? ¿Debo preocuparme?

Primero, los hechos: el brote de tuberculosis lleva más de un año, pero ha estado en las noticias porque es uno de los brotes de tuberculosis más grandes en la historia de los Estados Unidos. Hasta el 7 de febrero, se habían confirmado 67 casos y dos muertes. Además, aunque Estados Unidos tiene una de las tasas más bajas de tuberculosis en el mundo, la enfermedad podría estar regresando.

En el 2023, Estados Unidos tuvo el mayor número de casos de tuberculosis en una década, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Se reportaron más de 9,600 casos, un aumento del 16% en comparación con el 2022, con 40 estados viendo un aumento en los diagnósticos de tuberculosis en personas de todas las edades.

Dicho esto, el número de nuevos casos de tuberculosis en Kansas ha disminuido en los últimos meses, y el equipo de salud pública local y los CDC parecen estar controlando el brote, dice Dana Hawkinson, profesora asociada de enfermedades infecciosas en el Sistema de Salud de la Universidad de Kansas. Antes de entrar en pánico, aquí hay 4 cosas que te ayudarán a sentirte más tranquilo sobre la tuberculosis y el riesgo de infección.

La tuberculosis puede ser mortal, pero no es fácil de contraer

La tuberculosis es una enfermedad bacteriana infecciosa que afecta principalmente a los pulmones. Se transmite a través del aire cuando las personas tosen, estornudan o escupen.

El 90% de las personas que contraen tuberculosis no presentan síntomas: tienen lo que se conoce como tuberculosis latente o inactiva. La tuberculosis latente no es contagiosa. El sistema inmunológico combate las bacterias lo suficiente como para mantener la enfermedad en un estado inactivo.

Pero si en esta etapa no se trata, puede convertirse en tuberculosis activa, con síntomas como tos persistente por más de 2 semanas, dolor en el pecho, fatiga, pérdida de peso y fiebre. La fase activa también se puede tratar, y si no se trata, la enfermedad puede ser mortal.

Esto puede sonar aterrador, pero por lo general, tienes que estar cerca de alguien con un caso activo de tuberculosis durante largos períodos para contagiarte. “A diferencia de los virus respiratorios como la gripe, el COVID y el VRS, que se transmiten con mucha facilidad, la tuberculosis generalmente requiere una exposición prolongada en un ambiente cerrado para ser transmita de una persona con tuberculosis activa a otra”, dice William Schaffner, profesor de medicina en la división de enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Vanderbilt.

Tu riesgo de contraer tuberculosis probablemente sea bajo

Aunque cualquiera puede contraer tuberculosis, para que esto suceda primero debes estar en contacto con alguien que la tenga, y no solo de manera casual. La tuberculosis no se transmite por dar la mano, tocar algo que haya tocado una persona enferma, ni siquiera al compartir comida o besarse, según los CDC.

Para contagiarse de tuberculosis, generalmente necesitas vivir o trabajar en lugares con poca ventilación o en contacto cercano con alguien infectado, o en áreas donde la tuberculosis es común y fácil de transmitir, como hospitales, hogares de ancianos, centros penitenciarios o refugios para personas sin hogar. Las personas que viajan con frecuencia a países donde la tuberculosis es común, como India, Indonesia y China, también corren un mayor riesgo de contagio.

Si llegas a contagiarte, es más probable que desarrolles un caso activo de tuberculosis si tienes un sistema inmunológico comprometido debido a una condición de salud, como diabetes, VIH/SIDA o si has recibido un trasplante de órganos, o si tomas ciertos medicamentos, como corticosteroides o tratamientos especializados para enfermedades como artritis reumatoide o la enfermedad de Crohn.

Los niños menores de 5 años y las personas mayores también son más vulnerables si se contagian. Las personas que nacieron en un país con tasas más altas de tuberculosis también corren un mayor riesgo, incluso si no han estado allí durante muchos años. Esto se debe a que pueden tener una infección latente, que puede volverse activa en cualquier momento.

La tuberculosis se puede detectar, tratar y curar

Si crees que podrías haber estado expuesto a la tuberculosis, consulta con tu médico o con el departamento de salud local sobre la posibilidad de hacerte una prueba de sangre o de piel. El proveedor de atención médica determinará cuál es la mejor opción para ti.

En la prueba de sangre, se extrae sangre de un brazo y se envía a un laboratorio para hacerse un análisis. En la prueba de piel, se inyecta una pequeña cantidad de proteínas de tuberculosis bajo la piel, 2 o 3 días después, el doctor revisará si aparece un bulto elevado, lo que indicaría una infección. Con cualquiera de las dos opciones, es posible que se necesiten más pruebas para saber si la infección es latente o activa.

El tratamiento (tanto para la tuberculosis latente como para la activa) consiste en tomar una combinación de antibióticos durante varios meses sin interrupción. Aunque existe una vacuna contra la tuberculosis, no se usa en Estados Unidos “porque no se ha demostrado que proteja a las personas, especialmente a los adultos, de desarrollar tuberculosis activa en los pulmones”, dice Hawkinson.

Es poco probable que este brote de tuberculosis se propague

Aunque los casos en Kansas son preocupantes, no representan una amenaza de propagación de la misma manera que, por ejemplo, lo hizo la pandemia de COVID-19. Hawkinson y sus colegas, el Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas y los CDC han estado haciendo pruebas, examinando y tratando a las personas infectadas en este brote. Aunque podrían surgir más casos en los próximos días, dice, “creemos que se está manejando de manera correcta y realmente se está resolviendo”.

“Solo para poner las cosas en perspectiva, estamos a punto de alcanzar las 10,000 muertes relacionadas con gripe y 600 por COVID en esta temporada”, dice Thomas Russo, profesor de la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY) y jefe de la División de Enfermedades Infecciosas en el Departamento de Medicina de la Universidad de Buffalo. “Así que, aunque este brote ha generado cierta atención, la tuberculosis es mucho menos significativa en términos numéricos que otras infecciones, incluyendo los virus respiratorios”.

