Cristiano Ronaldo anota su gol 39 en eliminatorias mundialistas e iguala a “Pescadito” Ruiz como máximo anotador

9 años después de que el guatemalteco Carlos Ruiz se convirtió en el máximo anotador de la historia en eliminatorias mundialistas tras superar al iraní Ali Daei el 6 de septiembre del 2016, Cristiano Ronaldo lo alcanzó en la cima este martes al anotar su gol 39 en juegos clasificatorios a una Copa del Mundo durante el partido entre Portugal y Hungría.

El Comandante anotó de penal su gol 943 en su carrera, que esta tarde significó el segundo gol para su equipo, en el duelo correspondiente a la segunda jornada de la fase de clasificación para el Mundial 2026, ante un equipo que se encerró muy bien y supo salir a la contra para ponerle las cosas difíciles al reciente campeón de las Nations League.

𝗖𝗥𝗜𝗦𝗧𝗜𝗔𝗡𝗢 𝗕𝗘𝗖𝗢𝗠𝗘𝗦 𝗧𝗛𝗘 𝗝𝗢𝗜𝗡𝗧 𝗔𝗟𝗟-𝗧𝗜𝗠𝗘 𝗧𝗢𝗣 𝗦𝗖𝗢𝗥𝗘𝗥 𝗜𝗡 𝗪𝗢𝗥𝗟𝗗 𝗖𝗨𝗣 𝗤𝗨𝗔𝗟𝗜𝗙𝗜𝗘𝗥𝗦 😮🥇



🇵🇹 Cristiano Ronaldo – 39 goals

🇬🇹 Carlos Ruiz – 39 goals

🇦🇷 Lionel Messi – 36 goals — René Romano (@reneromanosport) September 9, 2025

Se adelantó Hungría en el minuto 20, Bernardo Silva marcó el empate antes del descanso. Cristiano anotó de penalti y los húngaros, con doblete de Varga, empataba en el 83, aunque Cancelo anotó el definitivo 2-3 en el 85.

El encuentro comenzó con la selección húngara, que dirige el exfutbolista italiano Marco Rossi, decidida a defender atrás en bloque para intentar salir a la contra con rapidez. Mientras tanto, Portugal se hacía con el esférico para jugar como le gusta al técnico español de “las quinas”, Roberto Martínez.

Con el control del partido, los lusos encontraban espacios por las dos bandas, con buenas conexiones entre Bernardo Silva y Cancelo, por la derecha, y de Nuno Mendes y Pedro Neto, por la izquierda.

La primera ocasión clara llegó para Portugal en el minuto 6 con un centro medido de Cancelo al punto de penalti, donde Bruno Fernandes no llegó a rematar.

Sin embargo, Portugal no encontraba claridad en el ataque, a pesar de la posesión del balón, y fueron los húngaros los que inauguraron el marcador en el minuto 20 en un contragolpe.

Robo de balón en la zona defensiva, salida con rapidez, centro al punto de penalti y el experimentado delantero centro del Fernecvaros, Barnabas Varga, la puso de cabeza pegada al poste, que hizo imposible la estirada de Diogo Costa.

La réplica lusa llegó en el minuto 30, con una buena jugada por la banda derecha, que remató Ronaldo a placer en el área pequeña pero que atajó en un alarde de reflejos el guardameta húngaro del Blackburn inglés, Balazs Toth. Dos minutos más tarde, ocasión clara para Joao Neves, que controla solo dentro del área, la baja con el pecho, dispara a placer pero la ataja, de nuevo, Balazs Toth.

En el 34, con un partido más loco, Hungría pudo ampliar la ventaja si Nagy hubiera disparado con acierto en una contra en la que recibió un pase dentro del área que no supo aprovechar. Dos minutos más tarde Bernardo Silva igualó los cartones

El segundo tiempo comenzó con los mismos jugadores y similar disposición sobre el terreno de juego, con Portugal tocando y dominando el esférico y Hungría esperando atrás.

La jugada clave del partido llegó en el 55, tras un saque de esquina que botó Bruno Fernandes y remató Cristiano Ronaldo dentro del área. El balón impactó en la mano de Negó y el colegiado, el belga Lambrechts, pitó la pena máxima.

Transformó Cristiano en el minuto 57 desde los once metros. A sus 40 años, es su tanto 141 con la selección lusa y el gol 943 como profesional.

Portugal se estaba complicando la clasificación al Mundial.



Aparece Cristiano Ronaldo, provoca un penalti y marca sin ponerse nervioso.



Ya van 943 goles. Ya es el máximo goleador de la historia de las eliminatorias al Mundial.



El mejor de la historia🐐pic.twitter.com/ZqFUdi15Ud — CR7STIANISMO🇪🇸🇵🇹 (@Cr7stianismo_) September 9, 2025

Con el partido en ventaja, Martínez sacó del campo a Bruno Fernandes y aposto por la creatividad del extremo del Sporting de Portugal, Francisco Trincao, en el minuto 66.

Tras el gol de Portugal, los húngaros adelantaron posiciones para presionar la salida de balón de Portugal y sendas selecciones encontraron más espacios.

En una de esas, Hungría, tras un centro por la derecha y un fallo defensivo de Portugal, Varga volvió a marcar de cabeza y empataba el encuentro en el minuto 83.

Sin embargo, la alegría duró poco para los húngaros en el Puskas Arena, ya que Cancelo marcó en el 85 tras un disparo desde el borde del área que ajustó con mucha precisión al fondo de la red.

Así acabó el partido con el 2-3 definitivo, lo que deja a Portugal líder en solitario del Grupo F con 6 puntos.

