¡Ya hay anillo! Cristiano Ronaldo se casará con Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casarán. Aunque aún no hay fecha de boda, la modelo no aguantó las ganas de presumir el tremendo anillo de compromiso que le regaló el futbolista portugués.

A través de Instagram, Georgina, quien conoció al “Comandante” en el 2016 cuando trabajaba en una tienda de ropa de lujo, publicó la imagen de su mano portando el anillo con la leyenda “Sí quiero. En esta y en todas mis vidas”.

La publicación ha llegado acompañada de una ola de felicitaciones y mensajes en la publicación.

El jugador, que ahora viste la camiseta del Al-Nassr saudí, y la ‘influencer’ habían hablado de una futura boda en diversas ocasiones, especialmente en el ‘reality’ de Rodríguez ‘Soy Georgina’ de Netflix, en la que la pareja dio una mirada íntima a su relación, aunque nunca habían formalizado como ahora.

Rodríguez, relató en su docuserie cómo quedó flechada desde que lo vio por primera vez: “Fue un jueves de verano. Yo trabajaba en Gucci. Cuando estaba saliendo de la tienda apareció un hombre guapísimo de casi dos metros, acompañado de un niño y de un grupo de amigos. No quería ni mirarle, tenía mucha vergüenza”, contó refiriéndose a CR7.

Nueve años después, esa vergüenza inicial se transformó en la promesa del enlace matrimonial, después de varios años juntos, dos hijos en común (Alana Martina y Bella Esmeralda, nacidas en 2017 y 2022 respectivamente), y tres más que la española adoptó con afecto (Cristiano Jr., Eva y Mateo).

De hecho, la boda entre ambos había sido fuente de rumores en diversas ocasiones. Finalmente ha sido este lunes cuando han hecho oficial el anuncio, aunque quedan pendientes más detalles del momento y los datos de cuándo y dónde será el enlace.

